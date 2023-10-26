《經濟通通訊社２６日專訊》神舟十七號載人飛船今日１１時１４分順利發射升空，與火箭

成功分離並進入預定軌道。神十七的三名航天員湯洪波、唐勝杰、江新林狀態良好，將在中國太

空站駐留６個月，明年４月返回地球。神十六的三名航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮則將於本月

３１日返回東風著陸場。

湯洪波、唐勝杰、江新林分別４８歲、３４歲、３５歲，是中國太空站建造任務啟動以來，

平均年齡最小的航天員乘組。擔任指令長的湯洪波曾在２０２１年６月至９月執行神舟十二號載

人飛行任務，今次是時隔兩年重返「天宮」。唐勝杰和江新林都是首次上太空。

根據計劃，神十七載人飛船入軌後，將採用自主交會對接模式，對接中國太空站天和核心艙

前向端口，形成三艙三船組合體，對接過程約６﹒５小時。在軌駐留期間，神十七航天員乘組主

要任務包括完成與神十六乘組在軌輪換，開展空間科學與應用載荷在軌實驗、試駭，實施航天員

出艙活動及載荷出艙，進行艙外載荷安裝及空間站維護維修等工作，同時持續評估空間站組合體

功能性能，獲取積累空間站運行的寶貴數據和經驗，考核地面支持中心執行空間站運行管理任務

的協調性、匹配性，進一步提升空間站運行效率和故障處置能力。

神十七航天員乘組並將在軌迎接天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船到來。（ｓｌ）

