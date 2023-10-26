《經濟通通訊社２６日專訊》最高人民檢察院通報今年第三季辦案數據顯示，當前檢察機關

起訴洗錢犯罪數量呈持續上升趨勢。今年１－９月，全國檢察機關共起訴洗錢罪１７１８人，同

比上升１４﹒８％。涉及的上游犯罪主要集中於毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙

和走私犯罪。起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢犯罪的６２３３６人，同比

上升９２﹒７％。此類犯罪大幅增加，與電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪高發密切相關。

檢察機關指出，近年隨著網絡支付、區塊鏈等現代信息技術的應用，各類新型洗錢手段不斷

出現。有的搭建「跑分平台」匯聚大量個人帳戶用以收取、轉移犯罪資金；有的利用虛擬幣交易

開展跨境洗錢；有的通過直播平台打賞後，再以向主播「借款」等方式洗白資金。例如上海市浦

東新區檢察院辦理的一宗洗錢案中，４名直播平台主播接受涉嫌集資詐騙犯罪嫌疑人打賞後，將

部分資金回流給犯罪嫌疑人指定的帳戶，涉案資金達４７００萬餘元人民幣。這些新型洗錢手段

通過海量資金帳戶，快速多層轉移資金，技術性、隱蔽性增強，對發現查處犯罪帶來更大挑戰。



＊與人行、公安部等加強反洗錢工作合作＊



最高檢表示，要持續強化部門協作，會同中國人民銀行、公安部等有關部門，深入推進打擊

治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，特別是在線索移送、信息共享、資金穿透、行業治理等方面與

反洗錢工作部際聯席會議成員單位全面加強協作，強化反洗錢工作合力。（ｓｌ）

