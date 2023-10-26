《經濟通通訊社２６日專訊》在實施認房不認貸滿月後，北京二手樓市本月沒有迎來「銀十

」行情，反而遭遇寒冬。據內媒引述當地文華東路一處房產中介分店店長指，認房不認貸實施後

，一線從業者也從最初的興奮回歸冷靜，從業者在等市場等政策，甚至有門店在１０月尚未開單

，持續保持零成交，業界擔心積壓的需求似乎已被消耗光了。

該店長又表示，９月北京二手樓市有所回暖，但復甦力度不如２、３月，尤其是自９月中旬

之後，北京二手盤市場就逐漸恢復到新政之前的水平。他認為，經過４至８月近五個月時間的市

場洗禮，很多人對於買房、賣房已經變得相當謹慎，現在市場屬於「只有賣掉才敢買」。他強調

，在以前他極少看見購房者有這樣的心態轉變，客戶擔心買樓之後賣不出去，或者買了之後大降

價，甚至是大降價之後房子也很難成交。

報道還引述北京一名業主稱，她在短短四個月時間把自己的房子從７００萬元（人民幣．下

同）降到６３０萬元，稱市場問題讓她始料不及。不過報道亦指出，大部分業主下調掛牌價的意

願並不明顯，一方面有業主心理預期仍然沒有明顯下降，另一方面觀察政策走勢心態仍明顯。

（ｅｙ）

