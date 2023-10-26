【ＦＯＣＵＳ】一隻木桶的盛水量，是聚焦短板，還是長板？看看季度營收刷新高的谷歌，

周三（２５日）驚天暴瀉，市值灰飛烟滅近１７００億美元，元兇似直指「短板」－－增速連跌

四季的雲業務；再看看錄得今年最大單日跌幅的納指，「五霸」ＦＡＡＭＧ中僅微軟避過一劫，

護身符又似指向「長板」－－重新加速的雲業務。成也是雲，敗也是雲，背後是白熱化的ＡＩ競

賽。



＊市值蒸發一個耐克＊



又到美股季績放榜，「皇冠上的明珠」之一谷歌，當季營業收入７６７億美元（預期

：７６０億美元）錄新高，按年增１１％，淨利潤１９７億美元。另一明星微軟，當季營業收入

５６５億美元（預期：５４５億美元），按年增１３％，為六季以來最快，淨利潤２２３億美元

。

乍一看，兩大巨企同業務強勁、盈利豐厚，但隔夜股價表現卻天上地下，谷歌錄２０２０年

３月以來最大單日跌幅９﹒５％，市值損失相當於一個耐克公司；微軟則在蘋果、Ｍｅｔａ、亞

馬遜、谷歌全數盡墨中獨善其身，股價不跌反升２﹒８％。

何解？先看谷歌，其最大的收入貢獻來自廣告業務（搜索引擎、Ｙｏｕｔｕｂｅ等），逾

５９６億美元，按年增９％；鑑於此部分相當不穩定，且面對Ｍｅｔａ勁敵（最新一季廣告收入

３３６億美元，按年增２４％），市場焦點實則更集中「雲」這個前沿戰場。而Ｇｏｏｇｌｅ

Ｃｌｏｕｄ當季收入為８４億美元，按年增２１％，為連續四季放緩。



＊Ａｚｕｒｅ增長未到頂＊



再看微軟，自印度裔的執行長Ｓａｔｙａ Ｎａｄｅｌｌａ當年慧眼識ＯｐｅｎＡＩ，其辦

公軟件Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ３６５、雲業務Ａｚｕｒｅ、搜索引擎Ｂｉｎｇ等可謂如虎添翼，

其中，Ａｚｕｒｅ收入結束連續五季減速而按年增長２９％，錄２４３億美元。最令市場振奮的

是，據微軟披露，ＡＩ服務需求提振Ａｚｕｒｅ當季業務增長約三個百分點，意味潛力遠未到頭

，Ｎａｄｅｌｌａ最新就指，「將利用此ＡＩ拐點重新定義我們的角色。」

Ａｚｕｒｅ增長遠未到頂的另一例證，是微軟上月剛剛宣布與甲骨文合作，推出

Ｏｒａｃｌｅ Ｄａｔａｂａｓｅ＠Ａｚｕｒｅ，勢為Ａｚｕｒｅ帶來大量擁有Ｏｒａｃｌｅ

Ｃｌｏｕｄ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ （ＯＣＩ）資產的新客戶。此外，微軟６月推出

的Ａｚｕｒｅ Ｑｕａｎｔｕｍ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ運算服務，昨日最新宣布與ＮｏｂｌｅＡＩ

（化學材料人工智能解決方案提供商）合作，探索加快潛在的化學材料研發。



＊百度阿里騰訊混戰＊



微軟因正確押注ＯｐｅｎＡＩ而老店煥新生，但在白熱化的ＡＩ競爭中卻絲毫不敢懈怠，最

新一季資產支出錄創紀錄的１１２億美元，按年大增７０％。相比之下，谷歌最新一季的資本支

出按年增１１％錄８０﹒６億美元。

儘管先落一局，但谷歌顯然不打算認輸，執行長Ｓｕｎｄａｒ Ｐｉｃｈａｉ預告，快將推

出下一代大語言模型Ｇｅｍｉｎｉ，稱此為「令人難以置信的通用個人助理」，將提供給谷歌雲

端客戶，料將對撼ＣｈａｔＧＰＴ。

微軟、谷歌的雲端大戰勝負未分，至於中國國內，智能雲市場份額遙遙領先的百度亦在深耕

ＡＩ大語言模型文心一言，而同樣擁有雲業務的騰訊、阿里、華為則奮起直追。科技巨企的存亡

戰場，不言而喻。

