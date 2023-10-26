《經濟通通訊社２６日專訊》浙江寧波進一步放寬戶口准入條件，內媒《澎湃新聞》引述寧

波市公安局消息指，寧波將自１１月２４日起在浙江省首先試行居住證轉戶籍制度。

根據這一制度，只要在寧波城鎮地區連續居住並登記滿３年持有浙江省居住證，就可申請將

戶口遷入寧波，申請時需提交戶口簿、身份證和該市登記的浙江省居住證，申請遷入的是現居住

地社區的公共集體戶。符合戶口准入條件的未成年人應隨符合准入條件的父親、母親或其他監護

人一併遷入。

此外，寧波的落戶新政還放寬了租賃落戶、就業落戶、人才落戶、居住落戶的准入條件，並

簡化投資創業落戶材料。其中，連續租住同一區級行政區域範圍內城鎮地區的成套住宅登記滿１

年，本人（含配偶和未成年子女）在市區城鎮地區無合法穩定住所的，按「一房一戶」的原則，

可申請將戶口遷入租賃房屋所在地社區的公共集體戶。經房屋所有人同意，可申請將戶口遷入該

房屋坐落地址。與此前相比，新政取消了「在本市合法穩定就業按規定參加本市社會保險滿１年

」的條件。而在該市居住生活，本人、配偶或直系親屬在市區城鎮有合法穩定住所的，經房屋所

有人同意，申請遷移人憑戶口簿、身份證和合法穩定住所證明可申請將戶口遷入合法穩定住所處

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