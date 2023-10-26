《經濟通通訊社２６日專訊》市場調研機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ手機銷量月度報告顯
示，今年第三季度，中國智能手機銷量同比下降３％，同比降幅收窄，表明市場可能已經見底。
主要手機品牌廠商的表現與去年同期相比差異顯著，導致市場排名發生變化。在ｖｉｖｏ和
ＯＰＰＯ失去市場份額的情況下，榮耀以１８﹒３％的份額佔據榜首。此外，華為在８月底發售
Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ，極大地推動了華為在今年第三季的智能手機銷量，同比增長３７％。
（ｓｌ）
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26/10/2023 16:04
《行業數據》機構：華為第三季智能手機銷量同比增長３７％
《經濟通通訊社２６日專訊》市場調研機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ手機銷量月度報告顯
示，今年第三季度，中國智能手機銷量同比下降３％，同比降幅收窄，表明市場可能已經見底。
主要手機品牌廠商的表現與去年同期相比差異顯著，導致市場排名發生變化。在ｖｉｖｏ和
ＯＰＰＯ失去市場份額的情況下，榮耀以１８﹒３％的份額佔據榜首。此外，華為在８月底發售
Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ，極大地推動了華為在今年第三季的智能手機銷量，同比增長３７％。
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