《經濟通通訊社２６日專訊》市場調研機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ手機銷量月度報告顯

示，今年第三季度，中國智能手機銷量同比下降３％，同比降幅收窄，表明市場可能已經見底。

主要手機品牌廠商的表現與去年同期相比差異顯著，導致市場排名發生變化。在ｖｉｖｏ和

ＯＰＰＯ失去市場份額的情況下，榮耀以１８﹒３％的份額佔據榜首。此外，華為在８月底發售

Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ，極大地推動了華為在今年第三季的智能手機銷量，同比增長３７％。

（ｓｌ）

