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AH股新聞

26/10/2023 15:35

【大國博弈】路透：中國積極推進國產替代，擺脫對西方高科技依賴

　　《經濟通通訊社２６日專訊》面對美國等西方國家收緊對華高科技出口限制，中國積極推進
國產替代。《路透》引述中國政府招標書、研究文件和４名熟悉內情的人士透露，中國自去年起
加快國產替代的步伐。從中國財政部數據庫可見，在去年９月以來的１２個月間，國有企業、政
府和軍事機構的設備國產化招標數量翻了一番，從１１９項增加到２３５項；同一時期，數據庫
中列出的中標項目總價值達１﹒５６９億元人民幣，是上一年的三倍多。報道認為，該數據庫雖
然只代表了全國招標的一小部分，但它是可公開查詢的最大的政府招標集，並反映了第三方數據

　　５家經紀商則引述去年９月中國國有資產監督管理委員會（國資委）下發的文件稱，國企被
要求在２０２７年之前用國產辦公軟件系統替代進口產品，是當局首次為國產替代設定時間表。
相關招標書顯示，今年的國產替代項目以敏感基礎設施為目標。
　
＊金融機構普遍不願更換數據庫系統＊
　
　　中國電信集團有限公司的研究人員今年曾在《網絡空間安全》雜誌上發文指，中國過度依賴
美國高通（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）生產的晶片進行後台管理，也過度依賴ｉＯＳ和安卓系統。不過
，策緯諮詢公司（Ｔｒｉｖｉｕｍ　Ｃｈｉｎａ）的科技政策研究主管Ｋｅｎｄｒａ　
Ｓｃｈａｅｆｅｒ認為，中國在先進的晶片製造上仍不具備實現本地化的技術能力。
　　報道引述２名熟悉相關行業的人士稱，中國已花費巨資更換計算機設備，電信和金融行業可
能是下一個行動目標。據ＩＴ研究公司Ｆｉｒｓｔ　Ｎｅｗ　Ｖｏｉｃｅ數據，中國去年花費
１﹒４萬億元人民幣替換外國硬件和軟件，支出同比增長１６﹒２％。另據科技諮詢公司
ＥｑｕａｌＯｃｅａｎ的數據，到２０２２年底，非中國公司佔據了銀行數據庫系統９０％的市
場份額。
　　一名業內人士透露，儘管政府施加了壓力，但金融機構普遍不願意更換數據庫系統。因為金
融機構對穩定性的要求高於許多其他行業，而本地企業尚無法滿足其需求。即使在個人電腦方面
，銀行若從國際品牌轉向中國的主要供應商聯想，也仍將依賴西方公司提供的關鍵晶片元件。
　
＊華為成國產替代周期中的領軍企業＊
　
　　報道引述為中國煙草總公司（國家煙草專賣局）提供服務的一家軟件供應商的員工稱，中國
煙草７月開始將一些子公司從微軟的Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統轉為華為的ＥｕｌｅｒＯＳ操作系
統。３名熟悉中國企業科技行業的消息人士指出，華為已成為這輪替代周期中的領軍企業。
　　去年華為的企業業務（包括軟件和雲計算業務）的銷售額為１３３０億元人民幣，同比增長
３０％。消息人士稱，在推出產品和執行項目方面，作為民營企業的華為被認為比國有企業集團
更加靈活，而且華為從晶片到軟件的全套產品是一項優勢。一家中國煙草技術供應商的員工稱，
華為在公司內部服務器和外部雲網絡上處理數據的能力，以及其廣泛的網絡安全產品，也受到客
戶青睞。（ｓｌ）

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