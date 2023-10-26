《經濟通通訊社２６日專訊》面對美國等西方國家收緊對華高科技出口限制，中國積極推進

國產替代。《路透》引述中國政府招標書、研究文件和４名熟悉內情的人士透露，中國自去年起

加快國產替代的步伐。從中國財政部數據庫可見，在去年９月以來的１２個月間，國有企業、政

府和軍事機構的設備國產化招標數量翻了一番，從１１９項增加到２３５項；同一時期，數據庫

中列出的中標項目總價值達１﹒５６９億元人民幣，是上一年的三倍多。報道認為，該數據庫雖

然只代表了全國招標的一小部分，但它是可公開查詢的最大的政府招標集，並反映了第三方數據

。

５家經紀商則引述去年９月中國國有資產監督管理委員會（國資委）下發的文件稱，國企被

要求在２０２７年之前用國產辦公軟件系統替代進口產品，是當局首次為國產替代設定時間表。

相關招標書顯示，今年的國產替代項目以敏感基礎設施為目標。



＊金融機構普遍不願更換數據庫系統＊



中國電信集團有限公司的研究人員今年曾在《網絡空間安全》雜誌上發文指，中國過度依賴

美國高通（Ｑｕａｌｃｏｍｍ）生產的晶片進行後台管理，也過度依賴ｉＯＳ和安卓系統。不過

，策緯諮詢公司（Ｔｒｉｖｉｕｍ Ｃｈｉｎａ）的科技政策研究主管Ｋｅｎｄｒａ

Ｓｃｈａｅｆｅｒ認為，中國在先進的晶片製造上仍不具備實現本地化的技術能力。

報道引述２名熟悉相關行業的人士稱，中國已花費巨資更換計算機設備，電信和金融行業可

能是下一個行動目標。據ＩＴ研究公司Ｆｉｒｓｔ Ｎｅｗ Ｖｏｉｃｅ數據，中國去年花費

１﹒４萬億元人民幣替換外國硬件和軟件，支出同比增長１６﹒２％。另據科技諮詢公司

ＥｑｕａｌＯｃｅａｎ的數據，到２０２２年底，非中國公司佔據了銀行數據庫系統９０％的市

場份額。

一名業內人士透露，儘管政府施加了壓力，但金融機構普遍不願意更換數據庫系統。因為金

融機構對穩定性的要求高於許多其他行業，而本地企業尚無法滿足其需求。即使在個人電腦方面

，銀行若從國際品牌轉向中國的主要供應商聯想，也仍將依賴西方公司提供的關鍵晶片元件。



＊華為成國產替代周期中的領軍企業＊



報道引述為中國煙草總公司（國家煙草專賣局）提供服務的一家軟件供應商的員工稱，中國

煙草７月開始將一些子公司從微軟的Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統轉為華為的ＥｕｌｅｒＯＳ操作系

統。３名熟悉中國企業科技行業的消息人士指出，華為已成為這輪替代周期中的領軍企業。

去年華為的企業業務（包括軟件和雲計算業務）的銷售額為１３３０億元人民幣，同比增長

３０％。消息人士稱，在推出產品和執行項目方面，作為民營企業的華為被認為比國有企業集團

更加靈活，而且華為從晶片到軟件的全套產品是一項優勢。一家中國煙草技術供應商的員工稱，

華為在公司內部服務器和外部雲網絡上處理數據的能力，以及其廣泛的網絡安全產品，也受到客

戶青睞。（ｓｌ）

