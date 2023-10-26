《經濟通通訊社２６日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）首席財務官生

柳榮在第三季度業績發布會上表示，在ＬＰＲ下調、存量按揭利率下調以及降低企業融資成本等

多方面因素影響下，今年銀行的淨息差仍有下行壓力，預計明年降幅趨緩。隨著各類政策效應逐

步釋放，經濟穩中向好，預計銀行資產收益率與負債成本率均將出現不同程度的邊際改善。

他指出，該行將積極應對外部環境變化，不斷優化資產負債結構、加強綜合化和差異化定價

管理、深化數字化經營拓展低成本資金、強化利率風險管理等舉措，對沖部分外部經營環境變化

對該行的不利影響，保持該行淨利息收益率可比同業領先位次。

他表示，展望四季度，從外部形勢來看，前三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長

５﹒２％，ＰＭＩ、失業率等指標邊際好轉，經濟恢復向好總體回升的態勢明顯，四季度經濟還

會持續企穩回升。從內部經營管理來看，ＬＰＲ下調影響持續釋放、存量首套住房貸款利率調整

實施等，將對淨利息收入和營業收入的增長產生一定影響，未來將進一步提升經營管理水平，合

理把握信用投放總量、結構與節奏，與經濟復甦態勢相匹配，而展望明年，預計該行信貸總量將

繼續保持穩定增長。（ｂｎ）

