《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國國務院總理李強在比什凱克出席上海

合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十二次會議。李強在講話中表示，上合組織的初心

，就是要使地區事務由地區國家自己作主、商量著辦，而不受域外國家干擾。他又引述中國國家

主席習近平在去年撒馬爾罕峰會上的發言，要堅持政治互信、堅持互利合作、堅持平等相待、堅

持開放包容、堅持公平正義，這是上合組織發展壯大的成功之道。

李強表示，展望未來，要牢記初心使命，堅持成功之道，在構建人類命運共同體理念引領下

，相向而行、相互成就，紮實推進各領域合作，為本地區及世界的和平與發展注入更多確定性和

正能量。



＊盡快完善本組織應對安全威脅和挑戰機制＊



李強就深化上合組織合作提出四點建議：一是共同築牢地區安全屏障，堅決抵制外來干涉，

盡快完善本組織應對安全威脅和挑戰機制，嚴厲打擊「三股勢力」和跨國有組織犯罪。二是共同

推動經濟加快復甦，合作建設安全、高效的交通體系，不斷推進貿易投資自由化便利化，維護產

業鏈供應鏈平穩暢通。三是共同推進「一帶一路」建設。第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇

成功舉行，１０年來，「一帶一路」成為當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合

作平台。要加強高質量共建「一帶一路」同各國發展戰略對接，進一步推動重要經濟走廊建設，

建好上合組織開發銀行。四是共同促進人民相知相親，不斷深化教育、文旅、體育等合作。

中方通稿引述與會各方表示，要落實元首理事會共識，共同打擊「三股勢力」和跨國有組織

犯罪，加強經貿、交通、農業、能源、金融、高新技術、生態環保、綠色發展等領域合作，推進

共建「一帶一路」，完善基礎設施互聯互通，深化旅游、教育等人文交流。各方同意加強上合組

織機制建設，踐行真正的多邊主義，攜手維護地區安全、促進地區繁榮，推動國際體系朝著更加

包容、可持續方向發展。

李強同與會成員國領導人簽署並發表聯合公報，批准上合組織經貿、鐵路、機制建設等多項

合作文件和決議。

