《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國工信部副部長王江平在京會見晶片設
計商安謀公司執行副總裁亨利一行，就安謀公司在華發展、半導體技術應用和產業合作坦誠交換
意見。
王江平表示，安謀公司具有先進的技術，與中國巨大的市場需求、豐富的應用場景、開放的
創新環境形成互利共贏的發展格局。中方將為包括安謀公司在內的外資企業持續營造市場化、法
治化、國際化一流營商環境。
亨利表示，安謀公司高度重視中國市場，願持續深入開展合作，共同維護良好的半導體產業
和技術生態。
27/10/2023 09:19
《駐京專電》工信部王江平晤安謀高管，談企業在華發展
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國工信部副部長王江平在京會見晶片設
計商安謀公司執行副總裁亨利一行，就安謀公司在華發展、半導體技術應用和產業合作坦誠交換
意見。
王江平表示，安謀公司具有先進的技術，與中國巨大的市場需求、豐富的應用場景、開放的
創新環境形成互利共贏的發展格局。中方將為包括安謀公司在內的外資企業持續營造市場化、法
治化、國際化一流營商環境。
亨利表示，安謀公司高度重視中國市場，願持續深入開展合作，共同維護良好的半導體產業
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