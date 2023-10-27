《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國工信部副部長王江平在京會見晶片設

計商安謀公司執行副總裁亨利一行，就安謀公司在華發展、半導體技術應用和產業合作坦誠交換

意見。

王江平表示，安謀公司具有先進的技術，與中國巨大的市場需求、豐富的應用場景、開放的

創新環境形成互利共贏的發展格局。中方將為包括安謀公司在內的外資企業持續營造市場化、法

治化、國際化一流營商環境。

亨利表示，安謀公司高度重視中國市場，願持續深入開展合作，共同維護良好的半導體產業

和技術生態。

