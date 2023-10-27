《經濟通通訊社２７日專訊》中國國家副主席韓正２５日在北京會見日本前首相福田康夫。

韓正表示，今年是中日和平友好條約締結４５周年，中日民間友好根基深厚，利益深度融合，雙

方要進一步加強溝通交流，深化各領域務實合作，實現互學互鑒、互利共贏。中方贊賞福田康夫

先生和日本文化界友好人士為促進中日人文交流作出的不懈努力和重要貢獻。希望雙方加強合作

，為改善發展兩國關係、增進國民友好感情發揮更大作用。

福田康夫表示，日中兩國友好交往源遠流長，現實利益聯系緊密。開展人文交流有助於增進

兩國民眾理解互信，願共同努力，繼續推動包括文化交流在內的各領域合作。日本共同社引述福

田表示，感覺韓正了解日本，看法也具善意，福田康夫希望通過推進文化交流使兩國關係變得親

密、加深相互理解。

福田康夫現年８７歲，２００７年９月當選日本首相，惟因支持度長期低迷，２００８年９

月宣布辭職，其後福田康夫在２０１０年至２０１８年出任博鰲亞洲論壇理事長，卸任後改任博

鰲亞洲論壇諮詢委員會主席。福田康夫和中國關係友好，被稱為是２１世紀後自民黨內唯一被視

為親中的首相，他曾在２０１４年與中國國家主席習近平見面，據報他在會面中促成了習近平與

當時日本首相安倍晉三的會面。（ｅｗ、ｅｙ）

