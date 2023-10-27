《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家統計局發布數據解讀，工業司統計師

于衛寧表示，前三季度，隨著宏觀政策「組合拳」效果不斷顯現，市場需求持續改善，工業生產

平穩增長，工業企業營收利潤持續恢復向好。



＊當季利潤由降轉增，９月實現兩位數增長＊



工業企業利潤逐季回升，當季利潤由降轉增。前三季度，全國規模以上工業企業利潤同比下

降９﹒０％，降幅較上半年、一季度分別收窄７﹒８和１２﹒４個百分點。分季度看，一、二季

度，規上工業企業利潤同比分別下降２１﹒４％、１２﹒７％，三季度利潤增長７﹒７％，工業

企業利潤在連續五個季度同比下降後首次由降轉增，呈加快回升態勢。分月看，９月份規上工業

企業利潤同比增長１１﹒９％，連續兩個月實現兩位數增長。



＊９月營業收入同比增長１﹒２％，連續兩個月增長＊



企業當季營收由降轉增，帶動利潤加快改善。隨著市場需求持續恢復，工業品價格逐步回升

，工業企業營收明顯好轉。前三季度，規上工業企業營業收入同比持平，增速較上半年、一季度

分別回升０﹒４和０﹒５個百分點。其中，三季度規上工業企業營業收入在連續兩個季度下降後

同比增長０﹒３％，拉動當季利潤由降轉增。分月看，９月份規上工業企業營業收入同比增長

１﹒２％，連續兩個月增長，增速較８月份加快０﹒４個百分點。

三大門類利潤均有改善，六成行業利潤好轉。三季度，採礦業利潤降幅較二季度收窄

１１﹒６個百分點，製造業利潤由二季度同比下降轉為增長１１﹒８％，電力熱力燃氣及水生產

和供應業利潤增長４４﹒５％，增速較二季度加快１０﹒６個百分點。前三季度，在４１個工業

大類行業中，有２５個行業利潤增速較上半年加快，或降幅收窄、由降轉增，佔６１％。



＊原材料製造業利潤降幅較上半年收窄１８﹒８個百分點＊



原材料製造業利潤降幅顯著收窄。隨著下游需求逐步恢復，部分大宗商品價格回升，企業生

產積極性提高，疊加同期基數較低等因素，共同推動原材料行業利潤明顯恢復。前三季度，原材

料製造業利潤降幅較上半年收窄１８﹒８個百分點，拉動規上工業利潤降幅較上半年收窄６﹒０

個百分點，是貢獻最大的行業板塊。其中三季度原材料製造業利潤由二季度同比下降轉為增長

６０﹒８％。分行業看，前三季度鋼鐵、石油加工、有色冶煉行業利潤降幅較上半年分別收窄

９５﹒８、５１﹒９和２８﹒９個百分點。

消費品製造業利潤明顯好轉。受益於經濟持續恢復向好、擴內需政策效果不斷顯現等因素，

消費需求持續回暖，消費品行業利潤明顯好轉。前三季度，消費品製造業利潤降幅較上半年收窄

７﹒９個百分點，其中三季度消費品製造業利潤由二季度同比下降轉為增長１１﹒８％。分行業

看，前三季度酒飲料茶行業利潤由上半年同比下降轉為增長５﹒６％；化纖行業利潤降幅較上半

年收窄４４﹒７個百分點；造紙、農副食品加工、紡織行業利潤降幅分別收窄１３﹒６－

１９﹒３個百分點。

