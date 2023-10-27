《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家

網信辦等有關負責人介紹《未成年人網絡保護條例》有關情況。國家網信辦副主任王崧表示，《

未成年人網絡保護條例》是中國第一部專門的未成年人網絡保護綜合立法，共七章，主要明確了

未成年人網絡保護的原則要求和監督管理體制、未成年人網絡素養促進、網絡信息內容規範、個

人信息網絡保護、網絡沉迷防治等制度。《條例》將於２０２４年１月１日起正式施行。



＊大型平台企業要建未成年人保護制度規則＊



國家網信辦網絡法治局局長李長喜介紹，考慮到有的平台未成年人用戶數量巨大，或者其產

品和服務對未成年人群體具有顯著影響，《條例》在明確網絡產品和服務提供者的普遍性保護義

務的基礎上，針對未成年人用戶數量巨大，或者對未成年人群體具有顯著影響的平台，提出了未

成年人網絡保護方面的特殊義務要求，以督促大型平台企業切實承擔社會責任，守護未成年人健

康發展。

這些要求包括：開展未成年人網絡保護影響評估、提供未成年人模式或者設置未成年人專區

、建立健全未成年人網絡保護合規制度體系、制定未成年人網絡保護專門平台規則、停止為侵犯

未成年人合法權益的平台內產品或者服務提供者提供服務、每年發布未成年人網絡保護社會責任

報告等等。這些措施，有利於進一步壓緊壓實大型網絡平台主體責任，更好地促進平台經濟持續

健康發展。



＊網遊提供者應對遊戲產品進行分類＊



此外，《條例》進一步明確網絡遊戲適齡提示要求，規定網絡遊戲服務提供者應當建立、完

善預防未成年人沉迷網絡的遊戲規則，並根據不同年齡階段未成年人的身心發展特點和認知能力

，對遊戲產品進行分類。在網絡欺凌防治方面，《條例》要求網絡產品和服務提供者應當建立健

全網絡欺凌行為的預警預防、識別監測和處置機制，設置便利未成年人及其監護人保存遭受網絡

欺凌記錄、行使通知權利的功能和渠道，提供網絡欺凌信息防護選項、建立健全網絡欺凌信息特

徵庫。

