《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》《未成年人網絡保護條例》明年起施行，

國家網信辦網絡法治局局長李長喜表示，《條例》在制定過程中，注重統籌平台經濟健康發展和

未成年人網絡保護，主要作了以下幾個方面的考慮。

一是提升平台企業常態化監管水平。《未成年人保護法》設立「網絡保護」專章，確立了中

國未成年人網絡保護制度的頂層設計。《網絡安全法》《個人信息保護法》等法律對未成年人網

絡保護作出了相關規定。《條例》進一步細化上位法相關要求，從網絡素養促進、網絡信息內容

規範、個人信息網絡保護、網絡沉迷防治等方面設置相應制度，明確網絡產品和服務提供者等主

體的未成年人網絡保護義務，規範了相關管理要求。



＊推動「青少年模式」升級為「未成年人模式」＊



二是為促進企業健康有序發展提供指引。《條例》在總結各部門治理實踐和管理制度探索的

基礎上，將成熟經驗上升為制度設計。市場主體對《條例》相關制度已形成共識並且正在開展相

關工作，例如，為防止未成年人在網絡游戲、網絡直播等方面的沉迷問題，相關網絡產品和服務

提供者已經按照法律規定，推出升級防沉迷系統，推動「青少年模式」升級為「未成年人模式」

。

三是支持平台企業健康發展。《條例》提出了鼓勵支持平台企業健康發展的舉措。例如，《

條例》第十四條要求，縣級以上地方人民政府為學生提供優質的網絡素養教育課程，第十八條提

出，鼓勵和支持研發、生產和使用專門以未成年人為服務對象、適應未成年人身心健康發展規律

和特點的網絡技術、產品和服務。這些制度，能夠更好地吸引平台企業參與其中，發揮平台經濟

在優化資源配置、推動產業發展、拓展消費市場等方面的積極作用，進一步促進平台經濟健康有

序發展。

