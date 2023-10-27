《經濟通通訊社２７日專訊》近日有消息稱，國內頭部量化私募幻方量化已經暫停渠道募資

。幻方量化市場人士回應稱，募資已經停止很久，在２０２１年１２月就暫停了，幻方量化當前

的基金管理規模是４００多億元人民幣，這個規模目前看是策略比較合適的規模。

幻方量化於２０２１年１１月１５日就發布公告稱，公司自即日起暫停旗下全部產品的申購

（含追加），前期已預約客戶需要於１２月２日（含當日）前完成申購，已有產品的固定開放日

贖回業務不受影響。幻方量化相關人士當時稱這是「正常操作」，因公司管理規模比較大，希望

能把擴展速度停下來改善下業績。

此外，針對年初傳言「幻方量化正在開發ＡＧＩ模型」一事，相關人士表示，因為大模型研

究牽扯到大量的數據，以及算力分配和協調，研發目前還在初步進行中，該模型研發類似於

ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ。

而對於幻方量化後續發展方向，該人士稱：「未來，幻方量化的研究業務以人工智能和私募

基金業務歸同一實控人下面的兩家平行公司分管，兩板塊業務均為幻方集團未來重要的發力方向

。」



＊幻方量化股東發生婚外情，已被停職處理＊



關於網傳幻方量化股東、技術總監兼基金經理徐進出軌公司女下屬的消息，幻方量化昨日在

微信公眾號發布情況說明稱，公司團隊成員徐進對於個人家庭事務處理不當，引發負面輿論，對

公司聲譽造成不良影響。經團隊討論，現決定對徐進作出停職處理。以上處理決定不影響公司基

金正常運作。

資料顯示，幻方量化是一家依靠數學與人工智能進行量化投資的對沖基金公司。該公司自

２００８年起致力於量化對衝的研究、創新與實踐。天眼查ＡＰＰ數據顯示，徐進還是幻方量化

關聯公司－－九章資產的法定代表人，並在九章資產佔股７﹒５％。（ｌｃ）

