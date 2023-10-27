《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，按
中國會計準則，第三季純利為６７８９﹒９萬元（人民幣．下同），按年增３６﹒９３％；每股
基本收益０﹒０１元。
今年首三季純利為１５﹒０６億元，按年跌９﹒５４％；每股基本收益０﹒３５元。
（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/10/2023 18:20
新天綠色能源（９５６）第三季中國會計準則下純利增３６﹒９％
《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，按
中國會計準則，第三季純利為６７８９﹒９萬元（人民幣．下同），按年增３６﹒９３％；每股
基本收益０﹒０１元。
今年首三季純利為１５﹒０６億元，按年跌９﹒５４％；每股基本收益０﹒３５元。
（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
上一篇新聞︰27/10/2023 18:22 《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）第三季純利跌１４﹒５５％
下一篇新聞︰27/10/2023 18:18 重慶銀行（１９６３）第三季純利１３﹒６億人幣，按年跌６﹒４％
27/10/2023 18:29 《國企紅籌》深高速９月梅觀高速路費收入約１３０４萬元人幣
27/10/2023 18:24 華新水泥（０６６５５）第三季純利按年升６﹒９％至６﹒８億人幣
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰