《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，按

中國會計準則，第三季純利為６７８９﹒９萬元（人民幣．下同），按年增３６﹒９３％；每股

基本收益０﹒０１元。

今年首三季純利為１５﹒０６億元，按年跌９﹒５４％；每股基本收益０﹒３５元。

（ａｃ）



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