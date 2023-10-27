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AH股新聞

27/10/2023 18:20

新天綠色能源（９５６）第三季中國會計準則下純利增３６﹒９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，按
中國會計準則，第三季純利為６７８９﹒９萬元（人民幣．下同），按年增３６﹒９３％；每股
基本收益０﹒０１元。
　　今年首三季純利為１５﹒０６億元，按年跌９﹒５４％；每股基本收益０﹒３５元。
（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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