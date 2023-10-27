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AH股新聞

27/10/2023 18:13

《國企紅籌》深高速（５４８）第三季少賺４８％至６﹒１億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，截至
２０２３年９月３０日止第三季純利６﹒１億元（人民幣．下同）按年跌４７﹒８７％，每股基
本收益０﹒２５８元；營業收入２２﹒４６億元，按年跌１１﹒９８％。
　　今年首三季純利１５﹒３９億元按年跌２３﹒７５％；每股基本收益０﹒６４２元；營業收
入６３﹒７１億元，按年跌４﹒１４％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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