《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年９月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分別
為４３﹒５萬元（人民幣．下同）、１８２﹒９萬元、１５０﹒５萬元以及１７３﹒３萬元，而
總計路費收入分別為１３０３﹒８萬元、５４８７﹒７萬元、４５１６﹒１萬元以及
５１９９﹒２萬元。（ｒｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
27/10/2023 18:29
《國企紅籌》深高速９月梅觀高速路費收入約１３０４萬元人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年９月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分別
為４３﹒５萬元（人民幣．下同）、１８２﹒９萬元、１５０﹒５萬元以及１７３﹒３萬元，而
總計路費收入分別為１３０３﹒８萬元、５４８７﹒７萬元、４５１６﹒１萬元以及
５１９９﹒２萬元。（ｒｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
下一篇新聞︰27/10/2023 18:24 華新水泥（０６６５５）第三季純利按年升６﹒９％至６﹒８億人幣
27/10/2023 18:22 《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）第三季純利跌１４﹒５５％
27/10/2023 18:20 新天綠色能源（９５６）第三季中國會計準則下純利增３６﹒９％
27/10/2023 18:18 重慶銀行（１９６３）第三季純利１３﹒６億人幣，按年跌６﹒４％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰