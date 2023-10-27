《經濟通通訊社２７日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，截至
２０２３年９月３０日止第三季純利１１﹒８７億元（人民幣．下同），按年升６﹒１４％；每
股基本盈利３２分，按年微跌１％，收入６４９﹒１６億元，按年升３﹒２％。
上海醫藥今年首三季純利３７﹒９７億元，按年跌２１﹒１３％；每股基本盈利１﹒０３元
，跌２９﹒３％。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/10/2023 17:58
《國企紅籌》上藥首三季純利３７﹒９７億人幣，按年跌２１﹒１％
《經濟通通訊社２７日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，截至
２０２３年９月３０日止第三季純利１１﹒８７億元（人民幣．下同），按年升６﹒１４％；每
股基本盈利３２分，按年微跌１％，收入６４９﹒１６億元，按年升３﹒２％。
上海醫藥今年首三季純利３７﹒９７億元，按年跌２１﹒１３％；每股基本盈利１﹒０３元
，跌２９﹒３％。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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