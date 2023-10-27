《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政貨幣政策發力，四季度降準預期升溫

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中央將增發２０２３年國債１萬億元（人民幣．下同）、地方債提前批額度有望繼續在四季度下

達??近段時間，積極的財政政策和穩健的貨幣政策持續發力。業內人士認為，在財政政策積極

發力的同時，預計四季度降準的可能性較大，將為政府債發行創造適宜的流動性環境。



上市公司密集發布回購增持公告

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眾多上市公司昨晚公告回購、增持信息。據不完全統計，截至昨晚２１時，３８家上市公司披露

收到實控人、董事長提議回購的方案，其中不少公司在收到實控人、董事長提議的回購方案後即

形成了正式回購方案。另有２５家上市公司公告重要股東增持計劃。



人社部：推動養老基金委託投資

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人社部昨日發布的數據顯示，截至９月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為

１０﹒６億人、２﹒４億人、３﹒０億人。１月至９月，三項社會保險基金總收入５﹒８萬億元

，總支出５﹒２萬億元，９月底累計結餘８萬億元，基金運行總體平穩。截至９月，養老金委託

投資合同規模超過１﹒６４萬億元。





《上海證券報》



服務消費活力釋放，內需動能持續轉強

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一段時間以來，隨著一系列政策的加持和促消費活動的開展，消費市場呈現持續恢復態勢。在居

民收入、消費意願逐步向好的趨勢下，消費對經濟發展的基礎性作用有望進一步增強。展望四季

度，促消費政策有望繼續發力，消費增長有潛力。



上市公司三季報反映經濟回暖向好態勢

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中國經濟在三季度持續回暖向好的態勢，在愈來愈多上市公司披露的三季報里得到印證。據統計

，截至１０月２６日，在已發布三季報的１４９８家企業中，約有２５５家第三季度歸母淨利潤

超過上半年總和，佔已披露企業的１７％。



神舟十七號發射成功，「天宮」又迎會師

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１０月２６日１１時１４分，搭載神舟十七號載人飛船的長征二號Ｆ遙十七運載火箭在酒泉衛星

發射中心點火發射。約１０分鐘後，神舟十七號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天

員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。





《證券時報》



一舉三得，包容性推進城中村改造

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今年以來，超大特大城市城中村改造得到積極推進，實施路徑進一步明確。根據住建部近日消息

，超大特大城市城中村改造將分三類推進實施，分別是拆除新建、整治提升和拆整結合。



中國消費市場持續恢復向好

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商務部新聞發言人束珏婷２６日在例行新聞發布會上表示，當前消費市場呈現出來的亮點多，線

上消費、綠色消費、智能消費等加快發展，新業態、新模式、新場景不斷湧現。前三季度，網上

零售額同比增長１１﹒６％，新能源汽車銷量增長３７﹒５％，市場滲透率達２９﹒８％。



強化分紅回報股東，持續提升市場吸引力

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近年來，在監管推動和政策引導下，選擇分紅的上市公司數量逐漸增多。三季報顯示，截至記者

發稿，已有１８家上市公司選擇分紅，既有首次在三季度分紅，也有梅開二度。而在半年報，滬

深兩市共有１６２家上市公司公布中期分紅預案，預計分紅２０３０﹒１億元。（ｌｃ）

