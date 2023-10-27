《神州經脈》滬深股市打響年內第三次三千保衛戰，即使中央政府釋放重磅寬鬆訊號，對資

本市場利好仍然有限。去到今天（２７日），官媒放風今季可能降準，刺激滬深大市盤中轉好，

內需股急漲，滬綜指早段一度攻上３０００關，但受累保險板塊拉跌，阻力仍在，但到午後醫藥

股因利好消息出現一波炒作，Ａ股走上吃藥喝酒行情，滬綜指全日收市升０﹒９９％，報

３０１７﹒７８點，時隔一周終於回歸三千點關口，全周累計升１﹒１６％，終結三連跌。深成

指漲２﹒１４％，創業板指更飆２﹒８８％。

市場久違見鑊氣，兩市全日成交推高至９６４４億元（人民幣．下同），是８月３０日以來

新高，按日增長１４﹒５％，外資午後顯著流入，全日淨流入４６﹒７億元，規模是自１０月

１２日以來最高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開後回吐部分漲幅，收報７﹒３１６６，較上個

交易日４時３０分收盤價小升１６點子，止兩連跌，全日在７﹒３１０１至７﹒３１８３之間波

動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８２，較上個交易日升２點子，四連升，續創１０月

１３日以來兩周新高，較市場預測強逾１３００點；上個交易日報７﹒１７８４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《央視新聞》報道，國務院前總理李克強逝世，享年６８歲。報道稱，李克強近日在上

海休息，昨天因突發心臟病，經全力搶救無效，今天凌晨零時１０分在上海逝世。外交部發言人

毛寧今日在例行記者會上表示「沉痛哀悼」，對外媒追問相關細節，毛寧請對方「關注稍後發布

的訃告」，有關外國政要是否赴中的安排，會適時公布。



２﹒ 正在訪美的中共中央政治局委員、外交部長王毅在當地時間周四於華盛頓與美國國務卿布

林肯舉行會談後，雙方將於周五上午繼續會談。王毅在首日會談開始前表示，期望穩定中美關係

，減少作出錯誤判斷，並使雙方關係重回健康、穩定及可持續發展的水平。另中美金融工作組周

三（２５日）以視頻方式舉行第一次會議，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管等議題以及其

他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通，且雙方同意繼續保持溝通。



３﹒ 財政部公布，１－９月國有企業利潤總額３４７９７﹒５億元，同比增長４﹒３％，營業

總收入６１９， ６８９﹒５億元，同比增長３﹒９％。



４﹒ 國家統計局公布，１－９月全國規模以上工業企業實現利潤總額５４１１９﹒９億元，同

比下降９％，降幅比１－８月份收窄２﹒７個百分點。首三季規上工業企業利潤同比下降９％，

其中第一、二季分別下降２１﹒４％、１２﹒７％，第三季增長７﹒７％，在連續五季同比下降

後首次轉增。９月規上工業企業利潤同比增長１１﹒９％，連續兩個月實現兩位數增長。



５﹒ 全國３１個省區市均已公布第三季經濟成績表。有１７個省區市首三季ＧＤＰ增速跑贏全

國的５﹒２％，西藏以９﹒８％領先，其次是海南９﹒５％、內蒙古７﹒２％。河北５﹒２％增

速與全國持平。經濟總量方面，廣東首三季ＧＤＰ總量依然穩居３１省區市首位，為

９６１６１﹒６３億元，緊隨其後的是９３１８０億元的江蘇；第三位是６８１２５億元的山東

，浙江則以５９１８２億元排第四。



６﹒ 華為今日發布２０２３年前三季度經營業績，實現銷售收入４５６６億元人民幣，同比增

長２﹒４％，淨利潤率１６％。華為輪值董事長胡厚崑表示，公司經營結果符合預期，未來將持

續加大研發投入，發揮公司產業組合優勢，不斷提升產品和服務競爭力，為客戶、夥伴和社會創

造更大價值。



７﹒ 中國民航局公布，第三季民航全行業完成運輸航空飛行３４０﹒９萬小時，同比增

７３﹒４％，較２０１９年同期增長７﹒１％；累計飛行１３７﹒３萬架次，同比增長

６５﹒７％，較２０１９年同期增長５﹒５％。第三季民航客運規模創季度新高，全行業共完成

旅客運輸量１﹒８億人次，同比增長１０８﹒３％，較２０１９年同期增長２﹒６％。航班正常

率為７７％。另據文旅部今年前三季國內旅遊數據，國內旅遊總人次３６﹒７４億，按年增

１５﹒８億或７５﹒５％；前三季居民國內出遊總花費３﹒６９萬億元，按年增１﹒９７萬億元

或１１４﹒４％。



８﹒ 《未成年人網絡保護條例》明年起施行，其中針對未成年人用戶數量巨大，或者對未成年

人群體具有顯著影響的平台提出特殊義務要求，包括提供未成年人模式或者設置未成年人專區、

建立健全未成年人網絡保護合規制度體系、制定未成年人網絡保護專門平台規則、停止為侵犯未

成年人合法權益的平台內產品或者服務提供者提供服務等。此外，網絡遊戲服務提供者應當建立

、完善預防未成年人沉迷網絡的遊戲規則，並根據不同年齡階段未成年人的身心發展特點和認知

能力，對遊戲產品進行分類。（ｓｌ）

