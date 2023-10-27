《鍾之日記》１０月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升╱跌。



滬深股市打響年內第三次三千保衛戰，即使中央政府釋放重磅寬鬆訊號，對資本市場利好仍

然有限。去到今天，官媒放風今季可能降準，刺激滬深大市盤中轉好，內需股急漲，滬綜指早段

一度攻上３０００關，但受累保險板塊拉跌，阻力仍在，但到午後醫藥股因利好消息出現一波炒

作，Ａ股走上吃藥喝酒行情，滬綜指全日收市升０﹒９９％，報３０１７﹒７８點，時隔一周終

於回歸三千點關口，全周累計升１﹒１６％，終結三連跌。深成指漲２﹒１４％，創業板指更飆

２﹒８８％。

市場久違見鑊氣，兩市全日成交推高至９６４４億元人民幣，是８月３０日以來新高，按日

增長１４﹒５％，外資午後顯著流入，全日淨流入４６﹒７億元人民幣，規模是自１０月１２日

以來最高。

國家統計局發布，１－９月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５４１１９﹒９億元，

同比下降９％，降幅比１－８月份收窄２﹒７個百分點。９月份規上工業企業利潤同比增長

１１﹒９％，連續兩個月實現兩位數增長。



＊港股大陽燭反彈，成交超９００億＊



美股三大指數連續兩日向下，創逾５個月收市新低，隔晚道指收跌２５１；納指收跌２２５

點；標普５００收跌４９點。不過港股隨Ａ股表現高走，恒生指數在期指結算日前夕，收報

１７３９８，升３５４點或２﹒１％，主板成交近９１５億元。技術走勢方面，恒指今日以大陽

燭反彈，一度高見１７４９７，若升越１７５００並企穩其上，有望挑戰１８０００關。



＊直播電商放寬售藥，醫藥股興奮向上＊



傳統零售藥店市場競爭已呈白熱化，市場潛力難再深挖，最近抖音、快手（０１０２４）等

新興電商平台相繼放寬售藥准入門檻，無疑給藥企更大的發揮空間。

快手日前發布公告，快手小店將對「醫用保健」類目下開放二級類目ＯＴＣ（非處方藥）店

舖准入，涉及感冒咳嗽用藥、解熱鎮痛用藥、兒科專科用藥、心腦血管用藥等等。此前，抖音也

更新了《藥品類目管理規範》，對入駐專營店門檻最低的要求，放寬至經營主體註冊資本不低於

１００萬元人民幣，且門店數量不小於２０家。自此，大批連鎖藥店、藥企獲得了參與新賽道競

爭的資格。

當前直播電商正在搶佔傳統電商的市場位置，面對龐大的電商流量，各大藥企有望抓住新的

市場增長點，消息刺激ＡＨ股醫藥板塊今日集體向上，翰森制藥（０３６９２）大漲１２％，石

藥集團（０１０９３）漲１１％，中國生物製藥（０１１７７）升近１０％，藥明生物

（０２２６９）升逾７％，京東健康（０６６１８）、阿里健康（００２４１）、百濟神州

（０６１６０）跟漲。



＊國壽上季險見虧，股價曾挫後回升＊



內地股市表現不濟，拖累內險股業績，中國人壽（０２６２８）第三季盈利只有５３００萬

元人民幣，按年暴跌９９％，對於一家全國性保險央企而言，幾乎可說盈利清零，公司解釋主要

是受投資收益下滑拖累。國壽績後遭多家大行下調目標價，指其業績遜預期，新業務價值增長亦

見放緩，表現較主要同業差。

國壽盤中曾挫５﹒６％，低見１０﹒１４元創去年１１月以來新低，不過盤中隨市跌幅收窄

，全日價跌０﹒７％，報１０﹒６６元。

但實際上國壽的保險業務表現並不差，今年首三季新單保費達１９６６﹒５６億元人民幣，

按年增１４﹒８％，其中首年期交保費為１０５９﹒８２億元人民幣，增１６％，兩者增速均創

近３年同期新高，另外新業務價值則按年增長１４％。

高盛發表研報指，國壽第三季業績遜預期，主要受投資收益疲弱影響，在市況持續弱勢下

，估計第四季盈利仍然面對逆風，因此將其全年盈利預測下調９％至４１７億元人民幣，相信投

資者關注盈利弱勢會否影響全年派息，在舊會計準則下，國壽首９個月盈利按年倒退４８％，而

根據之前的指引，派息會按舊會計準則下盈利水平而定。管理層指，留意到相關壓力，會研究在

全年業績時回應投資者的關注。高盛將其全年每股派息預測上調至０﹒６５元人民幣，與

２０２１年度相同，按新會計準則的盈利預測，派息比率為４４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

