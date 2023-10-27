《經濟通通訊社２７日專訊》抖音、快手電商近日放寬售藥准入門檻，醫藥零售市場競爭開

闢新戰場。

Ａ場醫藥板塊領漲，漲幅達４﹒５％，其中普利製藥（深：３００６３０）、阿拉丁

（滬：６８８１７９）、凱因科技（滬：６８８６８７）大漲２０％漲停，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）、太極集團（滬：６００１２９）、譽衡藥業（深：００２４３７）漲

１０％漲停，誠達藥業（深：３０１２０１）漲１５﹒３％，智飛生物（深：３００１２２）漲

１０﹒５％，昆藥集團（滬：６００４２２）漲１０％。

快手電商日前發布《醫用保健－ＯＴＣ（非處方藥）類目開放公告》，２０２３年１０月７

日生效。根據《公告》，快手小店將對「醫用保健」類目下開放二級類目ＯＴＣ（非處方藥）店

舖准入，下設三級類目：感冒咳嗽用藥、解熱鎮痛用藥、維鈣營養、補益安神、消化系統用藥、

兒科專科用藥、風濕骨外傷用藥、五官用藥、皮膚用藥、呼吸系統用藥、婦科用藥、心腦血管用

藥、男科用藥、計生避孕用藥、肝膽用藥、破壁╱精製飲片、泌尿系統用藥。

此前，抖音也發布了相關電商規則。８月１５日，抖音更新了《藥品類目管理規範》，對入

駐專營店門檻最低的要求，放寬至經營主體註冊資本不低於１００萬元人民幣，且門店數量不小

於２０家。大批連鎖藥店、藥企獲得了參與新賽道競爭的資格。（ｓｌ）

