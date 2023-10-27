《經濟通通訊社２７日專訊》資金流動性偏緊情況似乎未解決，人民銀行便已結束放水模式

，今日進行４９９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３２９０億元，為１０月１７

日連續放水以來重新收水，不過，全周計人行仍共放水１３７００億元，創逾九個月單周新高。

《中國證券報》頭版文章引述專家認為，在財政政策積極發力的同時，預計四季度降準的可能性

較大，將為政府債發行創造適宜的流動性環境。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３３％，報２９７８﹒４點，深成指

低開０﹒３２％，創業板指０﹒４１％，汽車股造好，金融股走低。

中國股市表現不濟，拖累金融機構業績，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公

布，今年首９個月股東應佔盈利１６２﹒０９億元，按年下跌４７﹒８％，但計第三季盈利更只

有５３００萬元，按年暴減９９﹒１％，對於一家全國性保險央企而言，幾乎可以說是盈利清零

，公司解釋主要是受權益市場持續低位運行影響，投資收益下滑所拖累。

碧桂園（０２００７）債務違約事件發酵，據信用衍生品裁決委員會發布通知，裁定碧桂園

發生了未能支付信用事件，觸發ＣＤＳ償付。

官媒《人民日報》發表頭版評論文章，並引述中共中央總書記、中國國家主席習近平指，「

中國經濟大船將乘風破浪持續前行」。文章引述習近平提出的「四大優勢」，即社會主義市場經

濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢，以及大量高素質勞動

者和企業家的人才優勢，稱這四大優勢深刻揭示出中國發展在激烈的國際市場競爭和大國戰略博

弈中始終立於不敗之地的堅實支撐。（ｅｙ）

