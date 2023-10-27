《經濟通通訊社２７日專訊》資金流動性偏緊情況似乎未解決，人民銀行便已結束放水模式

，今日進行４９９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３２９０億元，為１０月１７

日連續放水以來重新收水，不過全周計人行仍共放水１３７００億元，創逾九個月單周新高。官

媒放風今季可能降準，刺激滬深大市盤中轉好，滬綜指曾上３０００關，但受累保險板塊拉跌，

阻力仍在，半日收市升０﹒３５％，報２９９８﹒７９點。深成指漲１﹒１１％，創業板指

１﹒３５％。

兩市半日成交５７２５億元，較上日（２５日）同時段成交增長６﹒７％，外資好淡力量繼

續爭持，半日淨流入６億元。

國家統計局發布，１－９月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５４１１９﹒９億元，

同比下降９％，降幅比１－８月份收窄２﹒７個百分點。９月份規上工業企業利潤同比增長

１１﹒９％，連續兩個月實現兩位數增長。分季度看，一、二季度，規上工業企業利潤同比分別

下降２１﹒４％、１２﹒７％，三季度利潤增長７﹒７％，工業企業利潤在連續五個季度同比下

降後首次由降轉增，呈加快回升態勢。



＊內需板塊多股漲停＊



消費板塊拉漲，紡織服飾股升，潮宏基（深：００２３４５）、老鳳祥

（滬：６００６１２）、錦泓集團（滬：６０３５１８）漲停，喬治白（深：００２６８７）升

７﹒４％，富安娜（深：００２３２７）升６﹒７％，菜百股份（滬：６０５５９９）升

６﹒６％。

食品股板塊漲，洽洽食品（深：００２５５７）、巴比食品（滬：６０５３３８）漲停，紫

燕食品（滬：６０３０５７）升９﹒２％，西王食品（深：０００６３９）升８﹒４％，安井食

品（滬：６０３３４５）走高７﹒７％，甘源食品（深：００２９９１）升７﹒２％。



＊國壽盈利暴跌，股價挫３％＊



中國人壽（滬：６０１６２８）公布，今年首９個月股東應佔盈利１６２﹒０９億元，按年

下跌４７﹒８％，但計第三季盈利更只有５３００萬元，按年暴減９９﹒１％，對於一家全國性

保險央企而言，幾乎可以說是盈利清零，公司解釋主要是受權益市場持續低位運行影響，投資收

益下滑所拖累。

中國人壽Ａ股現價急跌３﹒４％，報３２﹒８１元，曾創超過三個月新低，並拖累同業走低

，中國太保（滬：６０１６０１）跌４﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌３％，中國人

保（滬：６０１３１９）走低２﹒２％，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒７％。（ｅｙ）

