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AH股新聞

27/10/2023 15:05

《Ａ股行情》滬指收升近１％返三千關，醫藥股爆發，成交兩個月多

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市打響年內第三次三千保衛戰，即使中央政府釋放重磅
寬鬆訊號，對資本市場利好仍然有限。去到今天，官媒放風今季可能降準，刺激滬深大市盤中轉
好，內需股急漲，滬綜指早段一度攻上３０００關，但受累保險板塊拉跌，阻力仍在，但到午後
醫藥股因利好消息出現一波炒作，Ａ股走上吃藥喝酒行情，滬綜指全日收市升０﹒９９％，報
３０１７﹒７８點，時隔一周終於回歸三千點關口，全周累計升１﹒１６％，終結三連跌。深成
指漲２﹒１４％，創業板指更飆２﹒８８％。
　　市場久違見鑊氣，兩市全日成交推高至９６４４億元（人民幣．下同），是８月３０日以來
新高，按日增長１４﹒５％，外資午後顯著流入，全日淨流入４６﹒７億元，規模是自１０月
１２日以來最高。
　　國家統計局發布，１－９月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５４１１９﹒９億元，
同比下降９％，降幅比１－８月份收窄２﹒７個百分點。９月份規上工業企業利潤同比增長
１１﹒９％，連續兩個月實現兩位數增長。
　
＊社交電商可賣藥，藥企很高興＊
　
　　抖音、快手電商近日放寬售藥准入門檻，醫藥零售市場競爭開闢新戰場。Ａ場醫藥版塊午後
狂飆，平均漲幅超過４％，其中凱因科技（滬：６６８８６８７）、普利製藥
（深：３００６３０）、阿拉丁（滬：６８８１７９）、誠達藥業（深：３０１２０１）大漲
２０％漲停，華潤雙鶴（滬：６０００６２）、太極集團（滬：６００１２９）、譽衡藥業
（深：００２４３７）、立方製藥（深：００３０２０）等集體漲１０％漲停。
　　消費板塊拉漲，其中紡織服飾股表現強勁，潮宏基（深：００２３４５）、老鳳祥
（滬：６００６１２）漲停，錦泓集團（滬：６０３５１８）升８％，喬治白
（深：００２６８７）升６﹒８％，富安娜（深：００２３２７）升６％。
　
＊寧德時代回購挽留股價，行動奏效＊
　
　　中國人壽（滬：６０１６２８）公布，今年首９個月股東應佔盈利１６２﹒０９億元，按年
下跌４７﹒８％，但計第三季盈利更只有５３００萬元，按年暴減９９﹒１％，對於一家全國性
保險央企而言，幾乎可以說是盈利清零，公司解釋主要是受權益市場持續低位運行影響，投資收
益下滑所拖累。中國人壽Ａ股盤中創超過三個月新低，全日價則跌１﹒３％，報３３﹒５元。
　　寧德時代（深：３００７５０）公告，實際控制人、董事長兼總經理曾毓群提議，在未來
１２個月內以２０億－３０億元回購公司股份。消息刺激下，寧德時代股價升３﹒７％，報
１８４﹒７２元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５６２﹒３９　＋１﹒３７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０１７﹒７８　＋０﹒９９　　　　３８５６﹒９２　　
　　上證Ａ股指數　　３１６４﹒０２　＋０﹒９８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７７０﹒８４　＋２﹒１４　　　　５７８６﹒９６　　
　　深圳創業板指數　１９２９﹒９１　＋２﹒８８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２８﹒２１　　＋１﹒８２　　　　　０﹒９７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０５９﹒１７　＋１﹒７２　　　　　０﹒６９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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