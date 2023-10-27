《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市打響年內第三次三千保衛戰，即使中央政府釋放重磅

寬鬆訊號，對資本市場利好仍然有限。去到今天，官媒放風今季可能降準，刺激滬深大市盤中轉

好，內需股急漲，滬綜指早段一度攻上３０００關，但受累保險板塊拉跌，阻力仍在，但到午後

醫藥股因利好消息出現一波炒作，Ａ股走上吃藥喝酒行情，滬綜指全日收市升０﹒９９％，報

３０１７﹒７８點，時隔一周終於回歸三千點關口，全周累計升１﹒１６％，終結三連跌。深成

指漲２﹒１４％，創業板指更飆２﹒８８％。

市場久違見鑊氣，兩市全日成交推高至９６４４億元（人民幣．下同），是８月３０日以來

新高，按日增長１４﹒５％，外資午後顯著流入，全日淨流入４６﹒７億元，規模是自１０月

１２日以來最高。

國家統計局發布，１－９月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額５４１１９﹒９億元，

同比下降９％，降幅比１－８月份收窄２﹒７個百分點。９月份規上工業企業利潤同比增長

１１﹒９％，連續兩個月實現兩位數增長。



＊社交電商可賣藥，藥企很高興＊



抖音、快手電商近日放寬售藥准入門檻，醫藥零售市場競爭開闢新戰場。Ａ場醫藥版塊午後

狂飆，平均漲幅超過４％，其中凱因科技（滬：６６８８６８７）、普利製藥

（深：３００６３０）、阿拉丁（滬：６８８１７９）、誠達藥業（深：３０１２０１）大漲

２０％漲停，華潤雙鶴（滬：６０００６２）、太極集團（滬：６００１２９）、譽衡藥業

（深：００２４３７）、立方製藥（深：００３０２０）等集體漲１０％漲停。

消費板塊拉漲，其中紡織服飾股表現強勁，潮宏基（深：００２３４５）、老鳳祥

（滬：６００６１２）漲停，錦泓集團（滬：６０３５１８）升８％，喬治白

（深：００２６８７）升６﹒８％，富安娜（深：００２３２７）升６％。



＊寧德時代回購挽留股價，行動奏效＊



中國人壽（滬：６０１６２８）公布，今年首９個月股東應佔盈利１６２﹒０９億元，按年

下跌４７﹒８％，但計第三季盈利更只有５３００萬元，按年暴減９９﹒１％，對於一家全國性

保險央企而言，幾乎可以說是盈利清零，公司解釋主要是受權益市場持續低位運行影響，投資收

益下滑所拖累。中國人壽Ａ股盤中創超過三個月新低，全日價則跌１﹒３％，報３３﹒５元。

寧德時代（深：３００７５０）公告，實際控制人、董事長兼總經理曾毓群提議，在未來

１２個月內以２０億－３０億元回購公司股份。消息刺激下，寧德時代股價升３﹒７％，報

１８４﹒７２元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６２﹒３９ ＋１﹒３７

上證綜合指數 ３０１７﹒７８ ＋０﹒９９ ３８５６﹒９２

上證Ａ股指數 ３１６４﹒０２ ＋０﹒９８

深證成份指數 ９７７０﹒８４ ＋２﹒１４ ５７８６﹒９６

深圳創業板指數 １９２９﹒９１ ＋２﹒８８

上證Ｂ股指數 ２２８﹒２１ ＋１﹒８２ ０﹒９７

深證Ｂ股指數 １０５９﹒１７ ＋１﹒７２ ０﹒６９

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