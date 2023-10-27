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AH股新聞

27/10/2023 10:01

《Ａ股焦點》寧德時代升４％，擬未來一年最多３０億元回購股份

　　《經濟通通訊社２７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）公告，實際控制人、董事長兼
總經理曾毓群提議，在未來１２個月內以２０億－３０億元（人民幣．下同）回購公司股份。　
　　公告指，曾毓群是基於對公司未來發展的信心和價值的認可，為增強投資者信心，同時為進
一步健全長效激勵機制，提議公司通過集中競價交易方式回購股份，並在未來適宜時機用於股權
激勵計劃或員工持股計劃。
　　消息刺激下，寧德時代現價升４％，報１８４﹒７２元。（ｒｙ）

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