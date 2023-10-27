《經濟通通訊社２７日專訊》寧德時代（深：３００７５０）公告，實際控制人、董事長兼

總經理曾毓群提議，在未來１２個月內以２０億－３０億元（人民幣．下同）回購公司股份。

公告指，曾毓群是基於對公司未來發展的信心和價值的認可，為增強投資者信心，同時為進

一步健全長效激勵機制，提議公司通過集中競價交易方式回購股份，並在未來適宜時機用於股權

激勵計劃或員工持股計劃。

消息刺激下，寧德時代現價升４％，報１８４﹒７２元。（ｒｙ）

