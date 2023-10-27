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AH股新聞

27/10/2023 17:54

【債務風險】據報蘇寧電器巨量債務提暴力展期，九成債非現金償還

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》報道，曾經是中國電器零售龍頭的蘇寧電器，上個
月向境內債權人委員會提交了一份提案，希望將高達４４９億元（人民幣．下同）的債務延長至
八年後完成償付。
　　根據報道提到的方案，蘇寧擬在展期開始的四年後，分五年償還其中九成債務，不過並非以
現金形式支付，而是通過信託產品、股權及其他資產等方式償還；至於剩餘一成債務將在每年年
底以現金分八期支付，不過報道指，這４﹒５億元債務有三分之二要到展期的最後兩年才會被償
付。（ｅｙ）

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