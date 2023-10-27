《經濟通通訊社２７日專訊》隨著西藏在昨日公布今年首三季經濟運行情況，全國３１個省

區市均已公布第三季經濟成績表。據內媒整理，當中有１７個省區市首三季ＧＤＰ增速跑贏全國

的５﹒２％，西藏以９﹒８％領先，其次是海南９﹒５％、內蒙古７﹒２％。河北５﹒２％增速

與全國持平。

從地方層面看，１１個省區市首三季ＧＤＰ增速快於上半年，分別為四川、湖北、福建、湖

南、江西、重慶、廣西、貴州、新疆、海南、西藏，多是中西部省份；河南、安徽增速與上半年

持平。西藏、海南今年以來ＧＤＰ增速表現可觀，海南、西藏上半年ＧＤＰ增速分列全國第二、

第三。



＊西藏消費及固投增速均為全國第一＊



據西藏統計局數據顯示，除ＧＤＰ增速外，今年首三季，西藏多項指標增速也領跑全國，其

中首三季社會消費品零售總額同比增長１８﹒８％，增速位居全國第一；固定資產投資同比增長

５７﹒５％，增速亦是全國第一。

經濟總量方面，廣東首三季ＧＤＰ總量依然穩居３１省區市首位，為９６１６１﹒６３億元

（人民幣．下同），緊隨其後的是同處９萬億梯隊的江蘇，首三季ＧＤＰ總量為９３１８０億元

。山東位於６萬億元梯隊，６８１２５億元；浙江則接近６萬億元，為５９１８２億元。

據測算，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川六個經濟大省首三季ＧＤＰ總量佔國內生產

總值比重約為４５％，繼續發揮國家經濟發展「頂樑柱」作用。



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２０２３年首三季內地３１省區市ＧＤＰ

省份 首三季ＧＤＰ 首三季ＧＤＰ 上半年ＧＤＰ

（億元） 同比增速 同比增速

廣東 ９６１６１﹒６３ ４﹒５％ ５﹒０％

江蘇 ９３１８０ ５﹒８％ ６﹒６％

山東 ６８１２５ ６﹒０％ ６﹒２％

浙江 ５９１８２ ６﹒３％ ６﹒８％

河南 ４７７８５﹒４４ ３﹒８％ ３﹒８％

四川 ４３３８７﹒０ ６﹒５％ ５﹒５％

湖北 ４０２３７﹒９７ ６﹒０％ ５﹒６％

福建 ３９１２０﹒７５ ４﹒１％ ３﹒８％

湖南 ３６９５３﹒３７ ４﹒０％ ３﹒６％

安徽 ３５６５３ ６﹒１％ ６﹒１％

上海 ３３０１９﹒２３ ６﹒０％ ９﹒７％

河北 ３１７７６﹒６ ５﹒２％ ６﹒１％

北京 ３１７２３﹒１ ５﹒１％ ５﹒５％

陝西 ２３６８１﹒３４ ２﹒４％ ３﹒７％

江西 ２３６５３﹒２ ３﹒４％ ２﹒４％

重慶 ２２２４３﹒８８ ５﹒６％ ４﹒６％

雲南 ２１７４６﹒０５ ４﹒４％ ５﹒１％

遼寧 ２１６９２﹒２ ５﹒３％ ５﹒６％

廣西 １９６５４﹒２５ ３﹒９％ ２﹒８％

山西 １８０４９﹒３７ ４﹒５％ ４﹒７％

內蒙古 １６８８２ ７﹒２％ ７﹒３％

貴州 １５３４７﹒７８ ４﹒８％ ４﹒４％

新疆 １３５５２﹒４９ ６﹒１％ ５﹒１％

天津 １２２５２﹒６１ ４﹒６％ ４﹒８％

黑龍江 １０５９５﹒９ ２﹒６％ ４﹒７％

吉林 ９９３５﹒６８ ５﹒８％ ７﹒７％

甘肅 ８６３５﹒４ ６﹒６％ ６﹒８％

海南 ５２７４﹒９２ ９﹒５％ ８﹒６％

寧夏 ３７４９﹒７４ ６﹒４％ ６﹒５％

青海 ２６９５﹒７ ５﹒６％ ６﹒８％

西藏 １６２８﹒５９ ９﹒８％ ８﹒４％

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（ｓｌ）

