《經濟通通訊社２７日專訊》生態環境部近日起草了《關於進一步優化重污染天氣預警機制

的指導意見（徵求意見稿）》。與以往的《重污染天氣消除攻堅行動方案》相比，最大變化是重

污染天氣應急僅針對ＰＭ２﹒５污染過程，不再以空氣質量指數（ＡＱＩ指數）為預警指標。因

沙塵、山火、局地揚沙、境外傳輸等因素造成的重污染天氣，不納入預警應急範疇。



＊煙花爆竹造成的重污染，應避免以限產停工來改善＊



此外，徵求意見稿指出，各地不得以完成空氣質量改善目標為理由，隨意啟動重污染天氣預

警、提高預警級別、延長預警響應時間。各地應在網站公開空氣質量預測預報信息。因煙花爆竹

集中燃放造成的重污染天氣，避免採取企業停限產、工地停工等措施。重點區域和其他近３年發

生重污染天氣的省市縣，按最新預警分級標準等相關要求，應於２０２３年底前完成應急預案制

修訂，並向上一級人民政府生態環境主管部門備案，同時向社會公布。



＊去年中國單位ＧＤＰ二氧化碳排放比２００２年降逾五成＊



另外，生態環境部今日在北京發布《中國應對氣候變化的政策與行動２０２３年度報告》指

，２０２２年，中國單位國內生產總值（ＧＤＰ）二氧化碳排放比２００２年下降超過５１％。

截至２０２２年底，中國非化石能源消費比重達到１７﹒５％，可再生能源總裝機容量達到

１２﹒１３億千瓦。（ｓｌ）

