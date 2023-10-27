《經濟通通訊社２７日專訊》據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，騰訊（００７００）旗下

騰訊雲與智慧產業事業群（ＣＳＩＧ）自今年起不再強調收入目標，騰訊對其主要考核方式也改

為以減虧為導向的利潤指標。ＣＳＩＧ主要涵蓋騰訊多個企業服務相關的業務，包括騰訊雲、騰

訊會議、智慧零售、智慧交通等。

報道指，今年上半年，騰訊高級執行副總裁、ＣＳＩＧ總裁湯道生在一次內部會上提到行業

競爭。報道引述一名與會人士透露，競爭對手為了做大收入搶佔市場份額，還不惜大包大攬做項

目總集，同時讓產品大幅降價，甚至虧本搶單，但湯道生的態度很明確，「我們要積極應對，更

要有所為有所不為」。

報道指出，早年各大雲廠商為快速搶佔市場而接許多「大包大攬」的集成類項目，雖然每單

價格高達數千萬、上億元，但項目流程繁多複雜且高度依賴人力，毛利率普遍只有１０％左右，

且團隊只等於「承包商」的角色，積累不到核心能力。去年ＣＳＩＧ在內部提出，要放棄總包集

成類的業務，改為售賣自研產品，提升毛利率，即是向「自研產品＋訂閱收入」轉型，由騰訊自

己研發產品，後續的集成、交付由合作夥伴完成，目標到２０２５年自研產品收入與訂閱型收入

在總收入中的佔比達到８０％以上。

ＣＳＩＧ還在今年進一步開啟「全損益利潤」指標考核的嘗試，即嚴格監測研發費用、銷售

費用的攤分，以此檢驗各業務完整的財務情況，從而提升人效與投入產出比。（ｓｌ）

