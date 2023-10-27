《經濟通通訊社２７日專訊》官媒《人民日報》發表頭版評論文章，並引述中共中央總書記

、中國國家主席習近平指，「中國經濟大船將乘風破浪持續前行」。文章引述習近平提出的「四

大優勢」，即社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供

給優勢，以及大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，稱這四大優勢深刻揭示出中國發展在激烈

的國際市場競爭和大國戰略博弈中始終立於不敗之地的堅實支撐。

文章指，當前諸多矛盾疊加、風險挑戰顯著增多，中國發展面臨著前所未有的複雜環境。中

國已進入高質量發展階段，繼續發展具有多方面優勢和條件，「時與勢在我們一邊，這是我們定

力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。

文章提出，要充分發揮體制優勢，把握機遇打好化險為夷、轉危為機的戰略主動仗；要使中

等收入群體在未來１５年超過８億，推動超大規模市場不斷發展，將為經濟運行持續向好創造有

利條件；深化供給側結構性改革，繼續把發展經濟的著力點放在實體經濟上，提高產業鏈供應鏈

穩定性和現代化水平，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系；同時要深入實施

新時代人才強國戰略，加快建設世界重要人才中心和創新高地。（ｅｙ）

