《經濟通通訊社２７日專訊》全國社會保障基金理事會昨起一連兩天在四川成都舉行

２０２３年境內投資管理人座談會，與會者涵蓋基金、券商、險資三類資管機構的２４家受托管

理社保基金和養老基金的境內管理人。他們普遍認為，中國經濟和資本市場長期向好的趨勢沒有

改變，中國權益資產的估值已經處在歷史底部區域，Ａ股進入了具有長期配置價值的時間窗口，

要強化逆周期投資思維，積極把握資本市場長期投資機遇，爭取獲得超額收益。

其中國壽養老總裁助理、首席投資官張滌表示，對Ａ股市場的長期前景充滿信心。他解釋，

年初以來，經過市場的深度調整，中國權益資產的估值已經處在歷史底部區域，最終，政策效應

累積、企業盈利回升、市場情緒修復將統一體現為資產價格向長期價值的均值回歸。

社保基金會理事長劉偉更指出，中國經濟增長的大趨勢沒有發生改變，投資要遵循規律、把

握趨勢、順勢而為，堅定地做多中國資產。縱使短期內業績有一定的波動，但只要還在中國經濟

的列車上，拉長時間看，定能分享到經濟發展的果實，最終收獲豐厚的投資回報。社保基金過去

通過牢牢把握中國經濟的大趨勢盈利，未來這一投資的基本點依然有效、不會改變，這是社保基

金會堅持長期投資的基礎，也正是社保基金能夠持續保持戰略定力的底氣所在。（ｓｌ）

