《經濟通通訊社２７日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國人壽保險股份有限公司

（０２６２８）（滬：６０１６２８）北京市分公司原黨委委員、副總經理王征嚴重違反黨的政

治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司

人員失職、濫用職權犯罪，現據相關規定給予王征嚴開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀違法

所得；將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

王征今年４月被通報受查。經中紀委國家監委駐中國人壽紀檢監察組、內蒙古烏蘭察布市監

委審查調查，王征的問題包括：違規收受管理服務對象禮品禮金、接受宴請及活動安排，且次數

多、時間長、金額巨大；把商品交換原則帶到選人用人工作中，在幹部錄用、崗位調整等方面為

他人謀利；違規投資或持股多家企業；違規插手干預執紀辦案活動；長期與他人保持不正當性關

係；大搞權錢交易，利用職務便利為他人謀利，並非法收受巨額財物；在工作中嚴重不負責任，

為徇私利，濫用職權，致使國有資產遭受特別重大損失；管黨治黨嚴重失職失責，履行全面從嚴

治黨主體責任不力，在黨內搞團團夥夥，破壞本單位政治生態，對黨不忠誠不老實，處心積慮對

抗組織審查，長期參加封建迷信活動等。（ｓｌ）

