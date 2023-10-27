《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布９月份金融市場運行情況。９月債券市場共發行

各類債券６０５８５﹒８億元（人民幣．下同）。國債發行１１８２２﹒６億元，地方政府債券

發行７６８４﹒４億元，金融債券發行８０９１﹒５億元，公司信用類債券１發行

１１６１０﹒５億元，信貸資產支持證券發行３４４﹒９億元，同業存單發行２０７８５﹒９億

元。

截至９月末，債券市場托管餘額為１５３﹒９萬億元。其中，銀行間市場托管餘額

１３３﹒４萬億元，交易所市場托管餘額２０﹒５萬億元。商業銀行櫃台債券托管餘額

４９５﹒５億元。

截至９月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒２５萬億元，佔中國債券市場托管

餘額的比重為２﹒１％。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為３﹒１９萬億元；分券

種看，境外機構持有國債２﹒０７萬億元、佔比６４﹒９％，政策性金融債０﹒６９萬億元、佔

比２１﹒６％。



＊９月滬市日均成交環比降１６﹒５％，深市降９﹒９％＊



９月末，上證指數收於３１１０﹒５點，環比下降９﹒４點，跌幅為０﹒３％；深證成指收

於１０１０９﹒５點，環比下降３０８﹒７點，跌幅為３﹒０％。９月，滬市日均交易量為

３０３０﹒９億元，環比減少１６﹒５％；深市日均交易量為４１６６﹒３億元，環比減少

９﹒９％。（ｓｌ）

