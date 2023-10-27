  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/10/2023 16:13

《神州金融》人行：９月債市發債６萬億，外資托管餘額佔２﹒１％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布９月份金融市場運行情況。９月債券市場共發行
各類債券６０５８５﹒８億元（人民幣．下同）。國債發行１１８２２﹒６億元，地方政府債券
發行７６８４﹒４億元，金融債券發行８０９１﹒５億元，公司信用類債券１發行
１１６１０﹒５億元，信貸資產支持證券發行３４４﹒９億元，同業存單發行２０７８５﹒９億
元。
　　截至９月末，債券市場托管餘額為１５３﹒９萬億元。其中，銀行間市場托管餘額
１３３﹒４萬億元，交易所市場托管餘額２０﹒５萬億元。商業銀行櫃台債券托管餘額
４９５﹒５億元。
　　截至９月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額為３﹒２５萬億元，佔中國債券市場托管
餘額的比重為２﹒１％。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額為３﹒１９萬億元；分券
種看，境外機構持有國債２﹒０７萬億元、佔比６４﹒９％，政策性金融債０﹒６９萬億元、佔
比２１﹒６％。
　
＊９月滬市日均成交環比降１６﹒５％，深市降９﹒９％＊
　
　　９月末，上證指數收於３１１０﹒５點，環比下降９﹒４點，跌幅為０﹒３％；深證成指收
於１０１０９﹒５點，環比下降３０８﹒７點，跌幅為３﹒０％。９月，滬市日均交易量為
３０３０﹒９億元，環比減少１６﹒５％；深市日均交易量為４１６６﹒３億元，環比減少
９﹒９％。（ｓｌ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金