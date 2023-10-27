《經濟通通訊社２７日專訊》招行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，截至

２０２３年９月３０日止首三季純利１１３８﹒９億元（人民幣．下同），按年升６﹒５％，每

股基本盈利４﹒４４元。

期內營業總收入２５８１﹒３３億元，跌１﹒９％；實現淨利息收入１６２２﹒８６億元，

按年增０﹒１％；實現非利息淨收入９７９﹒４５億元，按年下降４﹒６４％。

截至報告期末，集團資產總額１０６６８０﹒０９億元，較上年末增長５﹒２２％；貸款和

墊款總額 ６４５５５﹒４６億元，較上年末增長６﹒６８％；負債總額９６４６６﹒７億元，

較上年末增長５﹒０３％；客戶存款總額７９８０４﹒９２億元，較上年末增長５﹒９％。

截至報告期末，集團不良貸款餘額６１７﹒９４億元，較上年末增加３７﹒９億元；不良貸

款率０﹒９６％，與上年末持平；撥備覆蓋率４４５﹒８６％，較上年末下降４﹒９３個百分點

；貸款撥備率４﹒２７％，較上年末下降０﹒０５個百分點。首三季集團淨利差２﹒０７％，淨

利息收益率２﹒１９％，按年分別下降２３和２２個基點。



＊第三季純利３８１﹒３８億人幣，按年升１﹒７％＊



截至２０２３年９月３０日止第三季純利３８１﹒３８億元，按年升１﹒７％，每股基本盈

利１﹒５１元。期內營業總收入８１２﹒２４億元，按年跌５％。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

