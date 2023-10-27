《經濟通通訊社２７日專訊》華新水泥（０６６５５）（滬：６００８０１）公布，截至
２０２３年９月３０日止第三季，純利按年升６﹒８９％至約６﹒８２億元（人民幣．下同），
基本每股收益為０﹒３２元。
期內，營業收入按年升１２﹒２９％至８３﹒３３億元。
今年首三季純利１８﹒７４億元，按年跌１５﹒７５％；營業收入按年升１０﹒７９％至
２４１﹒６５億元。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
27/10/2023 18:24
華新水泥（０６６５５）第三季純利按年升６﹒９％至６﹒８億人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》華新水泥（０６６５５）（滬：６００８０１）公布，截至
２０２３年９月３０日止第三季，純利按年升６﹒８９％至約６﹒８２億元（人民幣．下同），
基本每股收益為０﹒３２元。
期內，營業收入按年升１２﹒２９％至８３﹒３３億元。
今年首三季純利１８﹒７４億元，按年跌１５﹒７５％；營業收入按年升１０﹒７９％至
２４１﹒６５億元。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
上一篇新聞︰27/10/2023 18:29 《國企紅籌》深高速９月梅觀高速路費收入約１３０４萬元人幣
下一篇新聞︰27/10/2023 18:22 《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）第三季純利跌１４﹒５５％
27/10/2023 18:20 新天綠色能源（９５６）第三季中國會計準則下純利增３６﹒９％
27/10/2023 18:18 重慶銀行（１９６３）第三季純利１３﹒６億人幣，按年跌６﹒４％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰