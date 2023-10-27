《經濟通通訊社２７日專訊》華新水泥（０６６５５）（滬：６００８０１）公布，截至

２０２３年９月３０日止第三季，純利按年升６﹒８９％至約６﹒８２億元（人民幣．下同），

基本每股收益為０﹒３２元。

期內，營業收入按年升１２﹒２９％至８３﹒３３億元。

今年首三季純利１８﹒７４億元，按年跌１５﹒７５％；營業收入按年升１０﹒７９％至

２４１﹒６５億元。（ｂｎ）



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