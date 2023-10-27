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AH股新聞

27/10/2023 18:24

華新水泥（０６６５５）第三季純利按年升６﹒９％至６﹒８億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華新水泥（０６６５５）（滬：６００８０１）公布，截至
２０２３年９月３０日止第三季，純利按年升６﹒８９％至約６﹒８２億元（人民幣．下同），
基本每股收益為０﹒３２元。
　　期內，營業收入按年升１２﹒２９％至８３﹒３３億元。
　　今年首三季純利１８﹒７４億元，按年跌１５﹒７５％；營業收入按年升１０﹒７９％至
２４１﹒６５億元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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