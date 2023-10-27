《經濟通通訊社２７日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，近日持

股９５％的控股子公司國家能源集團岳陽發電２ｘ１０００ＭＷ新建工程１號發電機組順利通過

１６８小時連續滿負荷試運行，正式投入商業運營。

該集團指，岳陽項目位於湖南省岳陽市華容縣東山鎮，一期工程規劃建設２ｘ１０００ＭＷ

超超臨界一次再熱燃煤發電機組。目前，岳陽項目２號發電機組建設正在穩步推進，預計本年底

左右投運。岳陽項目一期工程全部投運後，將為岳陽市及湖南省北部地區能源保供提供保障。

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