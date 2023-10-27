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AH股新聞

27/10/2023 07:53

創維集團（００７５１）附屬創維數字第三季純利跌４０％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》創維集團（００７５１）公布，非全資附屬公司創維數字
（深：０００８１０）截至９月３０日止第三季純利約１﹒３億元（人民幣．下同），跌
３９﹒６％，每股盈利１１﹒４分，扣除非經常性損益之純利１億元，跌約４１％，營業收入
２４﹒６億元，跌約１２％，加權平均淨資產收益率２﹒１１％，跌１﹒５７個百分點。
　　該集團指，首三季純利４﹒５億元，跌３６﹒７％，每股盈利３９﹒２３分，營業收入
７６﹒３億元，跌１５﹒５％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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