《經濟通通訊社２７日專訊》創維集團（００７５１）公布，非全資附屬公司創維數字

（深：０００８１０）截至９月３０日止第三季純利約１﹒３億元（人民幣．下同），跌

３９﹒６％，每股盈利１１﹒４分，扣除非經常性損益之純利１億元，跌約４１％，營業收入

２４﹒６億元，跌約１２％，加權平均淨資產收益率２﹒１１％，跌１﹒５７個百分點。

該集團指，首三季純利４﹒５億元，跌３６﹒７％，每股盈利３９﹒２３分，營業收入

７６﹒３億元，跌１５﹒５％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

