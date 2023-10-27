《經濟通通訊社２７日專訊》金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）公布，截至９

月３０日止第三季純利約９４４萬元（人民幣．下同），跌９７﹒９％，因信用減值損失大幅升

至２億元，每股盈利０﹒５分，扣除非經常性損益之虧損６３２萬元，去年同期純利３﹒５億元

，營業收入１０３億元，升８﹒６％。

該集團指，首三季純利１２﹒６億元，跌４７％，每股盈利２７﹒８６分，扣除非經常性損

益之純利１０億元，跌５４％，營業收入２９３億元，升１２％。（ｗｈ）



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