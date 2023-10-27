《經濟通通訊社２７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，截至９
月３０日止首三季純利６３﹒７９億元（人民幣．下同），升１８﹒９５％。
該集團指，收入２８０﹒９７億元，跌７％，其中風電分部收入２０８﹒５７億元，升
３﹒５％，火電分部收入６２﹒１億元，跌３４％，其餘分部收入１０﹒３億元，升６８％。該
集團指，首三季發電量升７﹒９％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/10/2023 07:53
《國企紅籌》龍源電力（９１６）首三季純利６４億人幣，升１９％
《經濟通通訊社２７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，截至９
月３０日止首三季純利６３﹒７９億元（人民幣．下同），升１８﹒９５％。
該集團指，收入２８０﹒９７億元，跌７％，其中風電分部收入２０８﹒５７億元，升
３﹒５％，火電分部收入６２﹒１億元，跌３４％，其餘分部收入１０﹒３億元，升６８％。該
集團指，首三季發電量升７﹒９％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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