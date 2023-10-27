《經濟通通訊社２７日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，收到實
際控制人及董事長朱保國提議，該集團自籌資金，通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購
部分Ａ股，資金總額不低於４億元人民幣，不超過６億元人民幣。
該集團指，他建議回購的股份將全部予以註銷，減少註冊資本，每股Ａ股回購股份價格上限
不高於公司董事會通過回購方案決議前３０個交易日股票交易均價的１﹒５倍。朱保國提議乃基
於對公司價值的高度認可和對未來發展的信心，回購股份增強投資者信心，穩定及提升公司價值
。（ｗｈ）
27/10/2023 07:53
《國企紅籌》麗珠醫藥（０１５１３）獲提議最多６億人幣回購Ａ股
《經濟通通訊社２７日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）公布，收到實
際控制人及董事長朱保國提議，該集團自籌資金，通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購
部分Ａ股，資金總額不低於４億元人民幣，不超過６億元人民幣。
該集團指，他建議回購的股份將全部予以註銷，減少註冊資本，每股Ａ股回購股份價格上限
不高於公司董事會通過回購方案決議前３０個交易日股票交易均價的１﹒５倍。朱保國提議乃基
於對公司價值的高度認可和對未來發展的信心，回購股份增強投資者信心，穩定及提升公司價值
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