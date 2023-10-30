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AH股新聞

30/10/2023 08:41

《國企紅籌》中鐵建（０１１８６）控股股東增持２８５萬股Ａ股

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）控股股東中鐵建
集團於本月１９日至２９日期間，通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司
２８５萬股Ａ股，佔公司總股本比例約０﹒０２％，持股增至５１﹒１７％。
　　中鐵建早於本月１７日披露控股股東增持公司股份計劃，擬６個月內通過上海證券交易所增
持公司Ａ股股份，累計增持比例佔總股本０﹒１％至０﹒２５％，增持總額不超過３億元人民幣
。截至目前，中鐵建集團已累計增持公司５２５萬股Ａ股，佔公司總股本約０﹒０４％。
（ｍｈ）
　
　
　

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