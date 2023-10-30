《經濟通通訊社３０日專訊》江西銅業（００３５８）（滬：６００３６２）公布，截至９

月３０日止第三季純利約１５﹒８億元（人民幣．下同），升２５﹒５％，每股盈利４６分，扣

除非經常性損益之純利１４﹒４億元，升３０％，營業收入１３２０億元，升１７％。

該集團指，首三季純利４９﹒４億元，升４﹒５％，每股盈利１﹒４３元，扣除非經常性損

益之純利４１﹒４億元，升７﹒２％，營業收入３９９６億元，升８﹒５％，加權平均淨資產收

益率６﹒４１％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

