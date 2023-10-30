《經濟通通訊社３０日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，截至９

月３０日止第三季純利約３﹒５億元（人民幣．下同），跌６％，每股盈利２０﹒０５分，扣除

非經常性損益之純利３﹒３億元，跌１３％，營業收入２９億元，升５﹒５％。

該集團指，首三季純利１１﹒４億元，升１８﹒５％，每股盈利６４﹒３分，營業收入

８５﹒６億元，升１５﹒６％，加權平均淨資產收益率１０﹒１３％。（ｗｈ）



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