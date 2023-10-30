《經濟通通訊社３０日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，截至９
月３０日止第三季純利約３﹒５億元（人民幣．下同），跌６％，每股盈利２０﹒０５分，扣除
非經常性損益之純利３﹒３億元，跌１３％，營業收入２９億元，升５﹒５％。
該集團指，首三季純利１１﹒４億元，升１８﹒５％，每股盈利６４﹒３分，營業收入
８５﹒６億元，升１５﹒６％，加權平均淨資產收益率１０﹒１３％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
30/10/2023 07:51
《國企紅籌》康龍化成（３７５９）第三季純利近４億人幣，跌６％
《經濟通通訊社３０日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）公布，截至９
月３０日止第三季純利約３﹒５億元（人民幣．下同），跌６％，每股盈利２０﹒０５分，扣除
非經常性損益之純利３﹒３億元，跌１３％，營業收入２９億元，升５﹒５％。
該集團指，首三季純利１１﹒４億元，升１８﹒５％，每股盈利６４﹒３分，營業收入
８５﹒６億元，升１５﹒６％，加權平均淨資產收益率１０﹒１３％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰