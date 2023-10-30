  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/10/2023 08:45

《駐京專電》北京香山論壇舉行，軍委副主席張又俠今發表開幕演講

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》第十屆北京香山論壇２９日起一連三日舉
行，大會２９日晚為出席的各地區防務官員舉行歡迎晚宴，中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯
合參謀部參謀長劉振立，及解放軍軍事科學院院長楊學軍出席。
　　論壇今日上午的開幕式將由張又俠發表主旨演講，有別於以往論壇由防長發表講話。李尚福
早前被免去國防部長及國務委員職務後，中方至今未有公布接任人選。
　　今屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」按照議程安排，論壇會安排「中美危機管控」研
討會，亦設立有關烏克蘭危機、中東安全新架構、海上軍事危機預防與管控的分組會議。本屆論
壇除４場全體會議、８場分組會議外，還將舉辦「中外名家對話」「中外青年軍官學者研討會」
「孫子兵法專題研討會」等專題研討，並安排特色參訪活動。今年第十屆北京香山論壇，有９０
餘個官方代表團派代表出席，層級規模再次創歷史新高。
　　香山論壇秘書處副主任趙小卓表示，過去多年，中國在和平解決各種爭端和問題發揮積極作
用，今次論壇邀請了來自衝突方的代表，例如以色列和阿拉伯國家，讓有爭議的各方透過對話，
相互溝通達成共識，雖然很難在一次會議上完全解決複雜的安全挑戰，但就是通向共同安全和持
久和平的重要一步。
　　此外，俄羅斯國防部長今日抵達北京，進行工作訪問，期間參加第十屆北京香山論壇。

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金