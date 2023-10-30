《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》第十屆北京香山論壇２９日起一連三日舉

行，大會２９日晚為出席的各地區防務官員舉行歡迎晚宴，中共中央軍委副主席張又俠、軍委聯

合參謀部參謀長劉振立，及解放軍軍事科學院院長楊學軍出席。

論壇今日上午的開幕式將由張又俠發表主旨演講，有別於以往論壇由防長發表講話。李尚福

早前被免去國防部長及國務委員職務後，中方至今未有公布接任人選。

今屆論壇的主題是「共同安全、持久和平」按照議程安排，論壇會安排「中美危機管控」研

討會，亦設立有關烏克蘭危機、中東安全新架構、海上軍事危機預防與管控的分組會議。本屆論

壇除４場全體會議、８場分組會議外，還將舉辦「中外名家對話」「中外青年軍官學者研討會」

「孫子兵法專題研討會」等專題研討，並安排特色參訪活動。今年第十屆北京香山論壇，有９０

餘個官方代表團派代表出席，層級規模再次創歷史新高。

香山論壇秘書處副主任趙小卓表示，過去多年，中國在和平解決各種爭端和問題發揮積極作

用，今次論壇邀請了來自衝突方的代表，例如以色列和阿拉伯國家，讓有爭議的各方透過對話，

相互溝通達成共識，雖然很難在一次會議上完全解決複雜的安全挑戰，但就是通向共同安全和持

久和平的重要一步。

此外，俄羅斯國防部長今日抵達北京，進行工作訪問，期間參加第十屆北京香山論壇。

