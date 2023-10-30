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AH股新聞

30/10/2023 08:55

《駐京專電》何立峰已接替劉鶴出任中央財辦主任

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中共中央政治局委員、中央財辦主任何立
峰２９日在北京會見法國總統外事顧問博納，雙方就第九次中法高級別經濟財金對話成果落實等
議題進行了務實、建設性的交流。何立峰表示，在兩國元首戰略引領下，中法關係保持高水平發
展。明年是中法建交６０周年，中方願同法方以此為契機，落實好兩國元首重要共識，推動中法
經貿務實合作取得更多實實在在的成果。
　　今次是內地官方首次公布，國務院副總理何立峰以中央財辦主任身分出席公開活動，接替已
擔任中財辦主任長達１０年的前副總理劉鶴。何立峰今年７月已接替劉鶴，首次以「中美經貿中
方牽頭人」的身份，會見訪華的美國財長耶倫。何立峰是中美經貿中方牽頭人、中法高級別經濟
財金對話中方牽頭人、中歐經貿高層對話中方牽頭人。
　
＊祝衛東和楊蔭凱近期履新中央財辦副主任＊
　
　　現任中央財辦分管日常工作的副主任是韓文秀。近期中央財辦有兩位副主任履新，分別是祝
衛東、楊蔭凱。祝衛東，曾任中央農辦秘書局副局長、中央農辦秘書局局長等職。
　　祝衛東是「三農」領域權威專家，連續多年的中央一號文件執筆人。楊蔭凱曾長期在發改委
系統任職，歷任國家發改委辦公廳主任、人事司司長，２０２２年４月任國家發改委副秘書長，
隨後出任國家發改委副主任，今年８月卸任。另外，財政部網站近日更新後顯示，財政部黨組成
員、副部長廖岷自今年１０月起不再擔任中央財辦副主任。
　　中央財經委員會辦公室是中央財經委員會下設的辦事機構，後者的前身是中央財經領導小組
。中央財經領導小組辦公室，每年最重要的任務就是中央經濟工作會議。２０１８年３月，將中
央財經領導小組改為中央財經委員會，負責財經領域重大工作的頂層設計、總體布局、統籌協調
、整體推進、督促落實。

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