《經濟通通訊社３０日專訊》牧原股份（深：００２７１４）上周六（２８日）公告稱，鑑

於內外部環境等客觀因素發生變化，並與相關中介機構經過深入探討和謹慎分析後，決定終止

ＧＤＲ事項。

牧原股份原本打算在瑞士證券交易所發行ＧＤＲ，募資用於拓展全球供應鏈網絡，降低採購

成本以及補充營運資金、償還債務等。牧原股份此前對發行ＧＤＲ頗為期待。公司曾在接受機構

調研時表示，國內生豬周期波動將長期存在，通過發行ＧＤＲ可有效拓寬資金儲備渠道，應對未

來可能的行業波動，滿足公司長期發展資金需求；同時，優化股東結構，引入更多國際化、長期

投資者，提升公司治理水平。

而對於牧原股份此次終止發行ＧＤＲ的原因，在中證監今年２月對公司的反饋意見中發現端

倪。彼時，中證監國際部對牧原股份大量新建生豬養殖產能、固定資產由關聯方承建以及生豬規

模增幅大幅高於飼料增幅的合理性等進行了重點問詢，要求牧原股份說明報告期內大量新建生豬

養殖產能的原因及合理性，是否符合行業的周期性特征；並結合報告期內關聯方或非關聯方單獨

承建、共同承建的養殖場單位產能投資額、付款條款及實際執行情況的差異對比，說明關聯交易

定價的公允性。



＊６月以來，多家公司終止ＧＤＲ發行＊



其實，自今年６月以來，已有魚躍醫療（深：００２２２３）、天味食品

（滬：６０３３１７）、天能股份（滬：６８８８１９）等８家公司終止ＧＤＲ發行事宜。從公

開披露的信息來看，大多數企業都是基於國內外市場形勢變化，綜合考慮自身因素作出終止決定

。

專家分析指，最近幾個月，ＧＤＲ終止案例頻發，主要是受相關監管政策趨嚴趨緊的影響。

此前，監管部門出台了一系列政策，增加審核程序，加強信息披露監管，進一步規範ＧＤＲ融資

行為，導致部分企業對於ＧＤＲ融資變得更為審慎。（ｌｃ）

