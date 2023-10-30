  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/10/2023 10:03

《Ａ股焦點》牧原股份升１﹒５％，終止發行ＧＤＲ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》牧原股份（深：００２７１４）上周六（２８日）公告稱，鑑
於內外部環境等客觀因素發生變化，並與相關中介機構經過深入探討和謹慎分析後，決定終止
ＧＤＲ事項。
　　牧原股份原本打算在瑞士證券交易所發行ＧＤＲ，募資用於拓展全球供應鏈網絡，降低採購
成本以及補充營運資金、償還債務等。牧原股份此前對發行ＧＤＲ頗為期待。公司曾在接受機構
調研時表示，國內生豬周期波動將長期存在，通過發行ＧＤＲ可有效拓寬資金儲備渠道，應對未
來可能的行業波動，滿足公司長期發展資金需求；同時，優化股東結構，引入更多國際化、長期
投資者，提升公司治理水平。
　　而對於牧原股份此次終止發行ＧＤＲ的原因，在中證監今年２月對公司的反饋意見中發現端
倪。彼時，中證監國際部對牧原股份大量新建生豬養殖產能、固定資產由關聯方承建以及生豬規
模增幅大幅高於飼料增幅的合理性等進行了重點問詢，要求牧原股份說明報告期內大量新建生豬
養殖產能的原因及合理性，是否符合行業的周期性特征；並結合報告期內關聯方或非關聯方單獨
承建、共同承建的養殖場單位產能投資額、付款條款及實際執行情況的差異對比，說明關聯交易
定價的公允性。
　
＊６月以來，多家公司終止ＧＤＲ發行＊
　
　　其實，自今年６月以來，已有魚躍醫療（深：００２２２３）、天味食品
（滬：６０３３１７）、天能股份（滬：６８８８１９）等８家公司終止ＧＤＲ發行事宜。從公
開披露的信息來看，大多數企業都是基於國內外市場形勢變化，綜合考慮自身因素作出終止決定

　　專家分析指，最近幾個月，ＧＤＲ終止案例頻發，主要是受相關監管政策趨嚴趨緊的影響。
此前，監管部門出台了一系列政策，增加審核程序，加強信息披露監管，進一步規範ＧＤＲ融資
行為，導致部分企業對於ＧＤＲ融資變得更為審慎。（ｌｃ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金