《經濟通通訊社３０日專訊》滬深交易所上周四（２６日）披露，國內首批四隻消費類基礎

設施公募ＲＥＩＴｓ產品已向中證監和交易所提交產品申報材料，同日獲得受理。這四隻產品分

別為華夏華潤商業資產ＲＥＩＴ、中金印力消費ＲＥＩＴ、華夏金茂購物中心ＲＥＩＴ、嘉實物

美消費ＲＥＩＴ。中國消費類基礎設施公募ＲＥＩＴｓ正式破冰。

上述四隻公募ＲＥＩＴｓ產品中，有三隻產品的發行人具備開發商背景，分別是華潤置地

（０１１０９）、中國金茂（００８１７），萬科集團（０２２０２）（深：０００００２）。

中金公司發布報告稱，消費基礎設施ＲＥＩＴｓ的推動是中國ＲＥＩＴｓ與不動產行業建立

良性互動的一個開端，可關注消費基礎設施ＲＥＩＴｓ未來與房企的互動關係，以及中國不動產

行業長期投融資轉型所可能孕育出的投資機遇。

報告指，ＲＥＩＴｓ發行能力可納入企業信用評估的框架當中，未來每年發行ＲＥＩＴｓ所

得回款幾何也可被納入對房地產企業的現金流與信用狀況評估當中；房企借力ＲＥＩＴｓ可實現

長期商業模式轉型的潛力，包括借用ＲＥＩＴｓ平台來促進資本循環，疏解資產負債表壓力，培

育資產管理能力等，都可能對相關股票的重估有可觀的帶動作用。

報告又指，長遠看中國ＲＥＩＴｓ市場有可能形成新能源資產、交通運輸類資產和商業不動

產類資產三足鼎立的局面，而消費基礎設施可能是商業不動產大類中最具規模潛力的子板塊。

（ｌｃ）

