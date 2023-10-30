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AH股新聞

30/10/2023 17:42

《國企紅籌》中鐵建（０１１８６）第三季純利按年升９﹒３４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，第三季
純利按年升９﹒３４％至５７﹒７億元（人民幣．下同），基本每股收益０﹒３８元，營業收入
升２﹒９％至２６５４﹒０３億元。
　　首九月純利按年升３﹒４７％至１９４﹒９５億元，基本每股收益為１﹒２９元，營業收入
升１﹒０１％，營業收入按年升１﹒０１％至８０６４﹒６３億元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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